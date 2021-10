¿Tini Stoessel lanzó indirecta a Sebastián Yatra por sus nueva relación?

ARGENTINA.- Desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra terminaron su romance, sus seguidores comentaron distintas versiones de una posible reconciliación. Los cantantes compartieron el pasado julio varios eventos en Miami, pero, a pesar de que coincidieron, parece que han decidido no darse otra oportunidad, pues no hay señales de que hayan convivido durante estos eventos.

El pasado 8 de octubre, Yatra publicó una serie de fotografías en su perfil oficial de Instagram con las que confirmaría su nueva relación con la bailarina, modelo y actriz, Clara Galle. "Mi pedazo de sol", escribió el colombiano en la descripción de las imágenes donde aparece la modelo abrazándolo.

Por su parte, Galle también compartió fotografías con el cantante en lo que parece ser la misma ocasión, aunque ella se no escribió una tierna descripción, sí usó los emojis de una nutria y un corazón amarillo.

Por su parte, Tini Stoessel no ha hecho ninguna declaración sobre el romance de su expareja, pero por su último post en Instagram, donde escribe un curioso mensaje, muchos de sus seguidores han hecho especulaciones sobre si se trata o no de una indirecta para el colombiano. “Te la dedico”, fueron las palabras con las que acompañó las cuatro fotografías en las que presume su figura.

Tini no le guarda rencor

Sin embargo, no hay razones para creer que la actriz argentina tenga problemas con el colombiano, ya que en distintas ocasiones a desmentido que le guarde rencor. En una entrevista para la revista ¡Hola! le hizo frente a las especulaciones. “Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre” aseguró.

Aunque los fans se quedaron con ganas de volver a ver a la pareja reunida, parece que ambos siguieron adelantes con sus carreras y sus vidas personales. Actualmente, Yatra se encuentra de gira en Estados Unidos al lado de Ricky Martin y Enrique Iglesias, mientras que Tini también está dedicada a su música con distintas presentaciones en Argentina.