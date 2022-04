Eleazar Gómez aparece junto a actriz de Televisa

MÉXICO.- Luego de haber estado en prisión por violencia doméstica en contra de la modelo y actriz Stephanie Valenzuela, Eleazar Gómez se ha decidido a recuperar su carrera como actor y cantante y poco a poco vuelve a integrarse al medio del espectáculo. Hace unas horas, el protagonista de Atrévete a soñar posó con Aleida Núñez, demostrando que sigue teniendo el apoyo de algunos de sus colegas.

Por medio de una publicación en su perfil de Instagram y sus historias de la red social, el actor publicó imágenes al lado de Aleida, con quien se encontró en el carnaval Cosamaloapan, Veracruz. “Un gusto coincidir contigo ayer en el carnaval de Cosamaloapan, Veracruz. Una noche increíble”, escribió el famoso.

En la imagen se puede ver a los actores abrazados mientras Aleida posa con el vestuario que usó en su presentación. El también cantante tiene la sección de cometarios desactivados por lo que Núñez no pudo haber respondido a sus palabras por este medio. Sin embargo, llama la atención que ella no compartiera fotografías con el polémico actor.

Aunque algunos usuarios de redes sociales especularon una posible relación romántica entre ellos, no hay nada que indique que esto tenga fundamentos. En recientes entrevistas, Gómez ha declarado que, por el momento, está yendo a terapia por lo que no se encuentra abierto a una relación, aunque no descarta la idea de formar una familia en el futuro.

Aleida acusada por Ivonne Montero

Por otro lado, en los últimos días, Aleida ha sido blanco de muchas críticas luego de su repentina salida de la obra de teatro Amor de tres, pues su coestrella, Ivonne Montero, aseguró que fue testigo y víctima de la actitud de diva de la actriz por lo que la habrían despedido del proyecto.

“Ellos (el productor y director del musical) no estaban a gusto desde hace mucho tiempo. Era una energía que se sentía. Era algo que se venía platicando desde el inicio, era una inconformidad en todos, desde vestuaristas porque se agarró a gritos nuestro diseñador de vestuario. Siempre imponiéndose, amenazando”, dijo Montero sobre su compañera.

Por su parte, Aleida aseguró que todo lo dicho por Ivonne es totalmente falso, pues ella nunca ha tenido este tipo de comportamientos en toda su carrera. “Yo jamás insultaría, en toda mi carrera jamás he insultado absolutamente a nadie, por algo llevo tantas telenovelas, obras de teatro y series”, dijo Núñez en su defensa.