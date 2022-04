Erik Rubín quiere interpretar papeles de villano en telenovelas

El cantante Erik Rubín inició su carrera musical cuando se unió al grupo Timbiriche como el séptimo miembro de la agrupación a la edad de 12 años; pero el cantante también incursionó en la actuación al formar parte de melodramas como Morir para vivir, al lado de Eduardo Capetillo, Alcanzar una estrella II, junto a Sasha Sokol, y también actuó con Lucero en Lazos de amor.

Después de estas experiencias en la pantalla chica, es que ahora surge la duda con respecto a la posibilidad de volver a participar en las telenovelas, por lo que el esposo de Andrea Legarreta confesó su postura al respecto.

Hubo ahí en algún momento un acercamiento, pero más bien ahora pues clavado en los espectáculos, en el teatro que regreso a José el Soñador, con este papel que ya había interpretado, El Faraón, lo cual me tiene muy contento, el 20 de mayo es mi estreno”, explicó el intérprete en entrevista para el programa Hoy.

Te puede interesar: J Balvin suspende su gira por EEUU debido a aumento de casos covid-19

No obstante, el artista de 51 años manifestó que preferiría regresar a los melodramas como villano por una simple razón. “No me veo como galán de novelas, no me siento galán, o sea, siento que tengo mi personalidad y todo, pero no me siento galán”.

Tras esta declaración, Erik Rubín dejó abierta la posibilidad para recibir ofertas para colaborar en televisión, aunque dejó claro las condiciones en que aceptaría un trabajo de ese tipo.

Te puede interesar: Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar Gómez y pide empatía a la prensa

“Yo creo que habría que ser un proyecto que realmente me llamara mucho la atención, que se dieran, que me vieran ahí, tú sabes que para este tipo de cosas se den se requiere que muchos elementos amalgamen, y no te puedo decir que nunca lo haré, ya lo he hecho otras veces y bueno, si llega el proyecto que me prenda, sí le entraré”, destacó.