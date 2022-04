Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar Gómez y pide empatía a la prensa

Zoraida Gómez es la hermana de Eleazar, y decidió hablar ante la situación que enfrenta su hermano, tras ser liberado de la cárcel por una acusación de violencia doméstica por parte de su exnovia Tefi Valenzuela

A pesar de que el actor ha enfrentado varias complicaciones con los periodistas e incluso le han cancelado eventos por esta situación, la actriz destacó en entrevista para Ventaneando que Eleazar está muy bien.

Estoy contenta porque lo he visto muy cambiado, porque lo he visto con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas positivas, de seguir con su música, de seguir con sus proyectos, y eso es lo que a mí como hermana me deja tranquila de saber que él le está echando todas las ganas para estar bien”, expresó Gómez.

De la misma manera, la actriz que formó parte del elenco de la telenovela Rebelde, destacó que su hermano enfrenta con arrojo cualquier problema que se le presenta.

“Yo estoy sorprendida y lo admiro profundamente de la valentía que él tiene para salir adelante, de las ganas que él tiene, la energía que maneja ante cualquier situación que yo lo he visto durante toda nuestra vida, que nos han pasado cosas super fuertes, y él siempre tiene una actitud muy positiva, y muy propositiva, entonces a mi me da mucho gusto que no haya como un tema de depresión ni nada de eso”, destacó.

Posteriormente, Zoraida solicitó la empatía de la prensa para que no la interroguen por los problemas del cantante y actor. “Es un tema que a él le correspondería contestar, no a mí, porque somos dos individuos, pero en lo que a mí me toca, es mi hermano, lo amo, y siempre voy a estar para él. Eso es lo que a mí me toca, él tiene su vida, y ya cuando a él le toque ir a eventos ya le preguntarán”.

Por otra parte, la artista señaló que su madre siempre ha sido una mujer positiva, a pesar de los problemas que tanto ella como Eleazar puedan enfrentar. “Siempre ha sido muy alegre mi mamá, de pronto se pone muy seria, por eso le digo ‘mami no te pongas tan seria porque das miedo’, y en realidad es una mujer sumamente alegre”.