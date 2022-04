Conoce la reacción de Carlos Rivera por rumores de su boda con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han mantenido como una de las relaciones más sólidas en mundo del espectáculo desde hace años, por lo que se rumora sobre su posible ceremonia de matrimonio.

A pesar de que los artistas son muy reservados para hablar de su vida privada, en esta ocasión Carlos Rivera decidió afrontar con humor los cuestionamientos de su vida sentimental.

No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, contestó Rivera en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin aclarar completamente su estado civil, el intérprete mexicano prefirió hablar de la confianza y apoyo que recibe de la presentadora del programa Venga la Alegría, destacando que ella es quien lo anima a compartir fotos sexys en las redes sociales.

“¡No, hombre!, nada (celosa), es la primera que me dice que las suba, te lo juro, es así de ‘pero súbela’, y yo de ‘no, es que me da pena’, y (me contesta) ‘no, no, tú súbela’, ella es la primera que me está ahí solapando estas cosas”, contó.

De esta forma, Carlos subrayó el apoyo, cariño y confianza que tiene de Cynthia, destacando que estas, entre otras cualidades, es lo que lo mantiene feliz en su relación.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en el 2005 en el reality La Academia, y a pesar de que en ese momento no surgió la chispa del amor, se mantuvieron en contacto y no dieron señales de romance hasta finales del 2015.

Hasta ahora se desconoce exactamente cuándo empezaron su relación, pero se cree que todo empezó cuando ella lo entrevistó para su canal de YouTube en noviembre de ese mismo año, pues desde ese momento hasta la fecha, los artistas han permanecido más que unidos y encantados el uno con el otro.

