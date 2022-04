Violeta Isfel se une a Las estrellas bailan en Hoy

MÉXICO.- Violeta Isfel es otra de las celebridades confirmadas para participar en el concurso de baile Las estrellas bailan en Hoy que se celebra dentro del matutino de Televisa. La actriz y cantante habló para las cámaras del programa sobre qué espera de este proyecto y declaró que siempre ha sido fan de Hoy por lo que estaba interesada en formar parte de él desde hace tiempo.

Durante la mañana de este miércoles 27 de abril, los conductores dieron la noticia y mostraron la entrevista con la que Isfel se presenta como la nueva participante del concurso. Si bien la actriz tiene experiencia bailando en los escenarios, dijo que no está acostumbrada practicar esta actividad profesionalmente, aunque ha hecho muchos tiktoks que le podrían servir de práctica.

“Acepté este reto porque, aparte de que soy fan del programa, quiero que lo sepan, cuando yo vi las primeras ediciones yo dije: ‘¡Qué divertido! me encantaría formar parte’, no es lo mismo hacer TikToks que bailar profesionalmente”, comentó.

Cuando fue cuestionada sobre sus defectos, la estrella de Atrévete a soñar se sinceró y admitió ser muy perfeccionista, además de tener problemas de depresión con los que lucha desde hace tiempo.

“A finales del año pasado tuve una depresión de la que no me di cuenta, además tuve ahí temas hormonales por el intento, de mi esposo y mío, de ser papás y estaba poniendo un poquito en riesgo mi estabilidad. No canto victoria porque la depresión te puede agarrar en cualquier momento”, reveló.

Otros confirmados

Finalmente, la intérprete no pudo resistir el llanto al hablar de su hijo, Omar Isfel, a quien definió como su roca y su todo. Comentó que al pasar por los momentos más difíciles de su vida, tanto él como su esposo han sido quienes la hacen cobrar fuerzas.

“Hola, soy Violeta Isfel y vengo a coleccionar una experiencia más, aquí en Las estrellas bailan en Hoy, nos vamos a divertir mucho”, dijo la cantante al finalizar su presentación. Cabe recordar que los confirmados para el reality hasta este momento son Lis Vega, Raymix, Olivia Collins, Alex Durán, María Claire Harp, Huarachín y Huarachón, Raúl Magaña, Manelyk González, César Ureña y Huarachín y Huarachón.