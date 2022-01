Violeta Isfel rompe en llanto al confesar que sufre depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Una fuerte confesión por parte de Violeta Isfel se apoderó de las redes sociales y los medios de comunicación que hicieron viral el reciente video que subió la actriz, en el que revela que luego de sentirse "fuera de sí misma", acudió a terapia para saber qué ocurría con su mente y cuerpo, para luego enterarse que padece depresión.

La artista que saltó a la fama por protagonizar "Atrévete a soñar" junto a Danna Paola, causó revuelo entre sus seguidores al compartir entre lágrimas que fue diagnosticada con esta enfermedad mental, padecimiento que la hizo desconectarse de sus redes sociales y alejarse de los medios, y es que la celebridad de 36 años aseguró que esta es la prueba más difícil que ha vivido.

"Empecé a sentirme muy rara hace un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué. Una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, le hablé a mi terapeuta para saber qué carambas me estaba pasando. Me revisaron y me diagnosticaron con depresión", reveló.

Violeta Isfel explicó que no podía creer su diagnístico, además de que en un inicio le costaba mucho hablar del tema porque no podría comprenderlo de todo, incluso comentó que su terapeuta la explicó que el cuadro depresivo pudo detonarse debido al confinamiento, productor de la pandemia por Covid-19.

Pese a tener razones, la actriz nunca creyó que la depresión pudiera ser una enfermedad a la que ella también se enfrentaría y asegura que ésta llega "y no te das cuenta". Sin embargo, luego de empezar hábitos que no eran comúnes de ella comenzó a entender qué era lo que pasaba.

No pensé que algo así me pudiera pasar, pero sí efectivamente sí... Los síntomas que justamente yo percibí fueron esos, no tener ganas de bañarme, de levantarme de la cama. Tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comezón muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas", detalló sobre su sitación.

Aunado a ello, Isfel comenzó que no ha tenido pensamientos suicidas, pero sí algunos muy negativos, pero que de momento cuenta con un tratamiento psicológico que la ayuda a ir atravesando este padecimiento poco a poco, incluso expresó que tanto su esposo como su hijo la motivan a continuar con sus actividades diarias como hacer ejercicio, comida o simplemente la apoyan emocionalmente.

Entre lágrimas y plena honestidad, Violeta comentó que de principio no quería hablar sobre la depresión hasta que lo hubiera comprendido y aceptado en su totalidad y destacó que este trastorno mental es una de las cosas más difíciles que ha afrontado a lo largo de su vida pese a las tragedias que ha experimentando.

Para finalizar con un mensaje de cariño para sus fanáticos, la actriz mencionó cuáles son los ejercicios rutinarios que realiza para reencontrarse y con los que retoma su día día, pero también quiso levantar la voz "por todas aquellas personas que no sabían que lo tenían y que lo pueden mejorar".