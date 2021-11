Violeta Isfel recuerda que su expareja intentó robarse a su hijo

MÉXICO.- Violeta Isfel está criando sola a su hijo, Omar, y en distintas ocasiones ha hablado de algunos de los retos de enfrentarse sin ayuda a la maternidad y también ha contado detalles sobre su expareja, con quien sufrió violencia y abuso. Luego de una relación tormentosa, Isfel decidió salir de la relación cuando su expareja intentó golpearla y reveló que tras abandonarlo, él intentó robarse a su hijo.

En una entrevista para Aurora Valle, la actriz recordó que al principio intentó llevar una relación civilizada con su expareja a causa del hijo que tiene en común. Le permitía verlo y pasar tiempo con él; sin embargo, esta relación no funcionó.

"Intenté que fuera una relación civilizada después de que se enojó, le dije ‘yo no estoy negada a que lo veas, solo que no vamos a ir a ningún lado, si quieres lo ves aquí con mis papás en la casa, si quieres yo me salgo' […]. Un día me habla mi papá y me dice ‘ya vente porque ya se fue’, porque yo me iba a casa de mi abuelo […]. Llego y mi papá blanco, asustadísimo y yo ‘¿qué pasó?’, me dice ‘es que intentó robárselo’ y yo ‘¿qué? No me digas esto, ¿cómo?’”.

La actriz detalló después que el hombre había salido de la casa de su padre con el niño de nueve meses con la excusa de que lo llevaba a la tienda para comprarle algo. En la calle, tenía un taxi esperándolo para huir, pero el padre de Violeta no confió en él y lo siguió, por lo que pudo detenerlo.

Demandas y amenazas

Después agregó que el sujeto no cambió de actitud ni se arrepintió de su comportamiento.

“Yo traté de ser civilizada, una buena persona, te vas al nabo y no más. Me amenazó por teléfono, tuve que tirar ese, cambiar de teléfono, porque me amenazaba. Era un temor, porque yo salía con mi hijo y amarrado. Mi trabajo me estaba llamando más a la ciudad, me empezaron a amenazar a mi familia de secuestro y 20 mil cosas y les dice ‘saben qué, vámonos’”, contó.

Aunque la actriz dejó a su expareja por la violencia que sufrió, este la demandó por abandono de hogar. Sin embargo, ella demostró las condiciones en las que vivían y las autoridades determinaron que el hombre pagara pensión, fue entonces cuando desapareció de sus vidas.