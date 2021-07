Violeta Isfel, demandada por obligar a su empleado a firmar su renuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- Violeta Isfel enfrentaría una demanda en su contra luego de que un excocinero denunciara el despido injustificado de su negocio de hamburguesas.

Julio César Leos, de 40 años de edad, señaló que la famosa actuó de manera muy prepotente al momento de pedirle que firmara su renuncia sin justificación alguna.

De acuerdo con el exempleado el argumento que Violeta le dio fue que estaban en números rojos y tenía que hacer recorte de personal pero él no le creyó mucho pues a la actriz se le salió decir que aún no encontraban a su reemplazo.

A través de una entrevista para la revista TV Notas, Julio César tuvo a bien responder los cuestionamientos acerca de cómo trataba la actriz a sus empleados y él dijo toda la verdad.

“Con una actitud muy prepotente y soberbia, cuando le comentábamos algo que no nos parecía, se molestaba y nos gritaba. Además, es muy negligente, en plena pandemia le valían las medidas sanitarias y dejaba que entrara más gente de la permitida; incluso, su esposo, Raúl Bernal, pagaba “mordidas” para evitar sanciones. Él es su mano derecha, pero lo ningunea", aseguró.

Además, Julio César confesó que Violeta Isfel le ofreció únicamente ocho mil pesos como pago de liquidación, cuando de acuerdo al tiempo que trabajó con ella le correspondería una suma mayor.

"Mi último día ahí fue el 15 de noviembre y en la noche, al terminar mi jornada, me llevó a una oficina con su esposo, un chef y su guardaespaldas''.

El cocinero de 'Isfel Burgers' dijo que lo mantuvieron encerrado durante tres horas y lo dejaron ir hasta la una de la mañana, pero que eso no fue lo último pues aseguró que si no se llega a un acuerdo dictará una sentencia más para Violeta.

''Quería que firmara mi liquidación, pero el documento era una renuncia voluntaria y sólo ofreció pagarme 8 mil pesos; yo consideré que me correspondía más''.

''No, le dije que iba a pelear por mis derechos; ella se alteró mucho, me gritó groserías y discutimos, entonces, cerró con llave y dijo que no me iban a dejar ir hasta que firmara''.

''Me empezaron a jalonear. Les dije que no me podían retener y les recalqué: ‘Esto es un secuestro’. Pasaron alrededor de tres horas y me dejaron ir como a la 1 de la mañana''.

Por último el ex colaborador de la actriz dio a conocer que el 13 de julio será la audiencia final.

“Si no llegamos a un acuerdo, se dictará una sentencia en contra de Violeta. No descansaré hasta que se haga justicia'', finalizó.