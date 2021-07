“Las Divinas” planean reencuentro, reveló Violeta Isfel

CIUDAD DE MÉXICO.- Violeta Isfel reveló que planea un reencuentro con “Las Divinas”, el grupo musical de adolescentes que se hizo famoso en 2009, tras el estreno de “Atrévete a Soñar”, la versión mexicana de “Patito Feo”, protagonizada por Danna Paola.

En una entrevista que le otorgó al periodista Eden Dorantes, Isfel comentó que ya tuvo una primera reunión con sus compañeras actrices Natalia Juárez, Roxana Puente, Dani Ibañez y Nashla Aguilar, para acordar el reencuentro de “Las Divinas”.

Lo único que te puedo decir es que ‘Las Divinas’ estamos platicando. No sabemos qué pueda pasar, todavía, porque hay muchos ‘a segunes’ que tenemos que checar, pero ya nos reunimos”, indicó.

La actriz y empresaria explicó que los mismos fans son los que han insistido en un reencuentro y todas lo quieren realizar, ya que los seguidores se lo merecen, pero aclaró que el reencuentro no será pronto, ya que se tiene que planear con calma.

“Nos deben de tener paciencia. Es algo que no será pronto, tal vez será para el próximo año… mediados, tal vez, entonces, estén pendientes pero ya nos estamos reuniendo”, agregó.



NO HA TENIDO CONTACTO CON DANNA PAOLA

Quien habría hecho el personaje de “Antonella”, en “Atrévete a Soñar”, resaltó que no ha tenido contacto con Danna Paola, quien junto con Eleazar Gómez protagonizaban los personajes principales del proyecto, y a pesar de que ha intentado comunicarse con ella, no ha podido lograrlo, pero aún así “Las Divinas” regresarían a los escenarios.

“No he podido contactarla, no hemos tenido la posibilidad de platicar, pero si en algún momento podemos, yo feliz de la vida, pero por lo pronto, entre si arreglamos eso o no, ‘Las Divinas’ ya estamos platicando, estamos ahí como en ese tipo de reuniones”, insistió.

La actriz, de 36 años de edad, destacó que Tony, quien es compositor, le está ayudando para escoger algunas canciones y podría sorprender a sus fans con algún proyecto en el que interprete covers, pero también eso se está planeando y pronto habría más detalles.

"Atrévete a soñar" se estrenó en marzo de 2009 y fue producida por Luis de Llano para Televisa, y entre su elenco estelar se encontraba Danna Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán y René Strickler, con las participaciones antagónicas de Cynthia Klitbo, Violeta Isfel, Raquel Garza y Ricardo Fastlicht.