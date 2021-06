Cynthia Klitbo vive momentos de angustia por fuerte sismo en Perú

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo compartió con sus seguidores el momento de angustia que vivió tras el fuerte sismo que ocurrió en Perú, mientras se encontraba acompañada de una mujer de nombre ‘Chachis’ y sus dos mascotas.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mexicana confesó que tuvo un gran sobresalto por el movimiento telúrico que se suscitó en la costa central de Perú.

“O sea, ¿qué pedo?, yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio encima ahorita… ¿Sabes lo que se siente?... ¡Casi me muero! O sea, güey, p&*o terremoto el que acabamos de vivir (…). O sea, mi perro está llorando. O sea, ¿cómo? No se vale. Y luego me encuentro un letrero que dice tsunamis, o sea, si no mihogo (sic) me aplastan”, narró Klitbo.

Finalmente, la villana de las telenovelas que se encuentra en dicho país como invitada a unos talleres de actuación, agregó: “O sea, ¿qué pedo? pero no se vale, no se vale, que p&*o susto de mi vida acabó de pasar”.

Las autoridades informaron que el sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter sacudió este martes la costa central de Perú, incluida su capital Lima, sin reportarse hasta el momento daños personales ni materiales, según comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Videos: Cortesía Instagram