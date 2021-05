Rey Grupero terminó con Cynthia Klitbo por… ¿Alfredo Adame?

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos semanas de la inesperada ruptura de Cynthia Klitbo y Rey Grupero, ahora se dio a conocer que todo ocurrió por culpa de… ¡Alfredo Adame!

Fue el propio youtuber quien hizo esta revelación en una entrevista con Maxine Woodside en su programa “Todo para la mujer” donde confirmó que el candidato federal en Tlaplan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) fue quien arruinó su relación.

Mi relación se arruinó un 50 % gracias a él (Alfredo Adame) porque estuvo amenazando a Cynthia, porque dio su número telefónico, porque el imbécil se atrevió a decir que yo podría ser una amenaza para la hija de Cynthia”, dijo Rey Grupero.

“Una persona que piensa que otra persona puede abusar de una niña, de una bebé de 14 años, es una bebé, es una persona que está mal de la cabeza”, continuó.

El hecho de querer desenmascarar al actor a través de los medios fue lo que consumió gran parte de su tiempo, además de haber puesto en riesgo tanto su vida como la de Cynthia.

“Me empecé a clavar mucho en desenmascarar a Alfredo y también en el hecho de que él dio su número de teléfono y empezaron a acosarla muchísimo por teléfono, a insultarla y ella es una mujer con mucho carácter y decisión. Me dijo, ‘¿sabes qué? Está muy complicado esto de Adame’ y estoy pensando si continuar con esto porque nos persiguieron en Perisur con pistolas'”.

"ALFREDO ADAME COMETERÁ UN ASESINATO": REY GRUPERO

El creador de contenido está seguro que, en cualquier momento, Alfredo Adame podría cometer un asesinato, ya que considera que no sabe regular sus emociones ni su carácter tan explosivo.

“Aquí ya hay algo muy grave, que si las autoridades no le ponen un alto, aquí habrá un muerto. Alfredo Adame va a matar a alguien. Yo nada más lo adelanto porque es una persona que no se controla. Ya atacó a una familia con pistola, ¿y si se le sale un tiro?”, expresó preocupado.

Rey Grupero juró que no descansará hasta hacer pagar a Alfredo por provocar su ruptura con Klitbo.

“No soy el único que lo está denunciando, hay muchas figuras públicas que lo van a denunciar, y sino paga lo que ha hecho con las mujeres. Yo por mi parte no voy a descansar hasta verlo en la cárcel. Si tuvo los tanates de dar la ubicación de mis padres que tienen más de 75 años, que les fueron a romper los vidrios, yo no voy a tener el corazón para no meterlo a prisión y se metió con la mujer que yo quería, tampoco voy a tener yo la paciencia para perdonarlo. Se metió con la hija de la persona que yo más quería, no voy a tener paciencia ni piedad con él”, expresó contundente.