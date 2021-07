Eleazar Gómez habla sobre la violencia e ira; además de lo que vivió en prisión

Ciudad de México.- Eleazar Gómez sigue promocionando su más reciente sencillo titulado “Desde Cero”, por tal motivo, brindó una entrevista para el programa Hoy donde se sinceró sobre lo que vivió durante los meses que estuvo en la cárcel enfrentando la denuncia de violencia que realizó su ex novia Tefi Valenzuela.

Recordando los días que pasó en prisión, el artista de 35 años reveló: “Mi madre es un ser completamente de luz, la verdad yo disfruto mucho estar con ella y de las cosas que más extrañé, de hecho, es lo que más extrañé, poder estar con ella, con mi hermana, con mi madre, pero con mi madre sobre todo porque yo siempre he sido muy apegado ella”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A pesar de asegurar que siempre se sintió muy respaldado por su familia, el actor no pudo negar que vivió momentos de mucha soledad. No te voy a negar, en un momento así por supuesto que sientes soledad, yo te mentiría aquí si te diría que no me sentí solo, por supuesto que sentí soledad, por supuesto que sentí tristeza, pero en esos momentos un ser humano reconoce y puedes conocer realmente la fuerza que hay en tu interior”.

Cómo ha afrontado la situación

Sobre la forma en que ha afrontado esta situación, Gómez reveló: “estoy tomando unas terapias, por mi parte yo estoy tomando también otras terapias, por otra parte, estoy muy metido en la meditación”.

Al respecto de lo que hacía en la cárcel, Eleazar contó: “soy un hombre de mucha fe, (rezaba) todos los días, me dio mucho por escribir, por leer, hacer ejercicio”.

Posteriormente, el cantante fue cuestionado de lo que piensa de la mujer, a lo que inmediatamente replicó con la voz entrecortada: “significa lo más importante que hay en el mundo, lo más, más, más importante, venimos de una mujer principalmente, y para mí madre y mi hermana, y todas las mujeres en sí, siempre han sido lo más importante en mi vida, y pues la mujer es lo más bello que puede existir en este planeta”.

Violencia e ira

Acto seguido, el hermano de Zoraida Gómez fue interrogado sobre lo que piensa de las palabras ‘violencia e ira’, y si cree que todas las personas podemos salir adelante ante la adversidad, a lo que en primera instancia comentó: “todos podemos salir adelante, definitivamente”, pero ante la reiteración de su postura sobre los vocablos ‘violencia e ira’, Eleazar contestó: “tienen que ser tratadas por supuesto”.

Por ahora, Eleazar ha decidido enfocarse en su carrera musical, y luego de eliminar las imágenes de su pasado en Instagram, explicó el motivo que lo orilló a realizar esta acción.

“No es borrado realmente, porque no se borran, para todos los que preguntan, porque muchos preguntan que las imágenes, y realmente están archivadas, no es que sean eliminadas, y no es que haya querido eliminar nada, porque además cada momento de mi vida lo he disfrutado mucho”, concluyó.