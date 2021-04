Tefi Valenzuela niega que Eleazar Gómez le depositara el primer pago

Hoy se vence el plazo para que Eleazar Gómez realice el primer depósito de tres para Stephanie Valenzuela, sin embargo el representante de la peruana, Pepe Cruz aseguró a EL UNIVERSAL que hasta el momento no se ha recibido nada de dinero, hecho que la cantante lo confirmó a un programa de televisión, el mismo que aseguró hoy que ya se encontraba el pago en la cuenta de ella como así lo había mandado el juez que lleva el caso de Violencia Familiar Equiparada contra el actor.

"Hoy debe de hacerlo, tiene hasta la media noche", aseguró el RP de Valenzuela y confirmó que no tenían aún nada registrado en la cuenta de banco. El histrión de "Atrévete a soñar", "La Mexicana y el Güero", entre otras telenovelas, se encuentra llevando su caso en libertad condicional, la cual otorgó la ley con algunas condiciones, entre ellas está el pago de 420 mil pesos por reparación de daños.

Fue el programa "Ventaneando" que confirmó que Eleazar ya había cumplido con el depósito de 140 mil pesos, sin embargo la misma Tefi, en un enlace en vivo, confirmó que no era cierto y que ella no tiene ningún pago en su cuenta bancaria. "Mentira, todavía no me ha mandado nada, es más, acá tengo el voucher, está en cero, no hay ningún depósito a esta hora, tiene hasta las doce (00:00 horas), pero hasta ahora no ha depositado nada", dijo la intérprete de urbano desde Lima, Perú, su lugar de nacimiento y que ahora se encuentra para visitar a su familia y seguir con la promoción de su proyecto musical.

"Quizá se demora horas en llegar porque a mi cuenta no llega todavía nada, tengo una cuenta en México, pero la verdad es que no ha llegado, vamos a ver hasta el final del día", agregó.

En la imagen que compartió el programa liderado por Pati Chapoy, se puede ver que el movimiento aparece alrededor de las 13:04 horas de este 6 de abril, pero Valenzuela reiteró que había que esperar para ver si se ve reflejado, ya que ella no tenía nada. A pregunta directa de Daniel Bisogno, sobre qué haría con ese dinero, ella contestó: "Nada porque sólo uno de esos pagos es para pagarle a los abogados, sin contar los pasajes para regresar a cada audiencia porque estaba trabajando entre Estados Unidos y acá (Perú), y la terapia que me corresponde por un año, eso apenas si alcanza para pagar eso", explicó.

Tefi Valenzuela duda del depósito

Durante el programa de TV Azteca, Tefi dudó de la captura que le mostraban, ya que aseguró que antes le habían inventado varias cosas como que había otorgado el perdón y que ahora no dudaba que eso también podría ser una farsa, pero que iba a esperar hasta que se cumpliera el plazo.

Respecto al video en el que Eleazar pide disculpas, Valenzuela comentó que esto fue el primer incumplimiento de su expareja ante la ley, ya que el juez mandó a que la disculpa fuese en una conferencia de prensa y no vía redes sociales.

"Tenía que haber hecho unas disculpas diferentes, pero tampoco ya lo hizo, creo que ya violó una de las normas, pero vamos a ver qué pasa con el proceso", finalizó.