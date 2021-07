"Ni siquiera lo conozco": Violeta Isfel responde a la demanda de despido injustificado

CIUDAD DE MÉXICO.- Violeta Isfel reaccionó a las acusaciones de Julio César Leos, quien la demandó por presunto despido injustificado de su negocio de hamburguesas.

A través de una entrevista a “Ventaneando”, dijo que no lo conoce como trabajador de su negocio, pero sí por los intentos de extorsión que ha sufrido desde hace tiempo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ni siquiera conozco a este tipo, no sé quién es, ni de dónde salió. No sé por qué está malinformando al público”, expresó la actriz.

“Es un oportunista, nunca trabajó conmigo, no, quería, 'tenía muchas ganas' según él, pero estuvo amenazando, diciendo que iba a sacar una nota, que iba a inventar, y que me iba a denunciar, y cuando a uno le va bien pues pasan estas cosas”.

Como respuesta, Violeta adelantó que sus abogados ya están trabajando en una demanda por extorsión, ya que éste presentó una queja en la junta de Conciliación y Arbitraje, exigiendo 50 mil pesos en sueldos caídos.

“Pensé que nada más estaba jugando y como no le dimos dinero, pues decidió inventar lo que quiso inventar y ahora mis abogados le van a meter algo penal por extorsión justamente. Este tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera porque yo no sé si este güey está loco”, lamentó.

ESTO DIJO EL PRESUNTO COCINERO

En una entrevista para Tv Notas, el cocinero dijo que la famosa cometió muchas negligencias e injusticias en su local de comida.

“Con una actitud muy prepotente y soberbia, cuando le comentábamos algo que no nos parecía, se molestaba y nos gritaba. Además, es muy negligente, en plena pandemia le valían las medidas sanitarias y dejaba que entrara más gente de la permitida; incluso, su esposo, Raúl Bernal, pagaba 'mordidas' para evitar sanciones. Él es su mano derecha, pero lo ningunea”, expresó en la entrevista.

Además, Julio César confesó que Violeta le ofreció únicamente ocho mil pesos como pago de liquidación, cuando de acuerdo al tiempo que trabajó con ella le correspondería una suma mayor.

"Mi último día ahí fue el 15 de noviembre y en la noche, al terminar mi jornada, me llevó a una oficina con su esposo, un chef y su guardaespaldas''.

''Quería que firmara mi liquidación, pero el documento era una renuncia voluntaria y sólo ofreció pagarme 8 mil pesos; yo consideré que me correspondía más (...) Pasaron alrededor de tres horas y me dejaron ir como a la 1 de la mañana''.