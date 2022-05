Kimberly Flores se hace sesión fotográfica con su hija al estilo de princesa de Disney

MONTERREY.- Kimberly Flores en los últimos años se ha convertido en una de las ‘influencers’ más populares de las redes sociales, desde su participación en la ‘Casa de los Famosos’ estuvo en vuelta en distintas polémicas con su esposo Edwin Luna.

Sin embargo la también cantante es una de las figuras más activas en redes sociales, donde suele compartir desde sus proyectos profesionales hasta los distintos viajes familiares que realiza.

Hace unas horas por medio de su cuneta de Instagram compartió el momento en el que estaba posando frente a las cámaras a lado de su hija, Gianna como parte de la sesión fotográfica del ‘Día de las madres’.

En el video se le puede ver a Kimberly con un hermoso vestido en color azul, acompañado de unas mangas sobrepuestas y de peinado optó por dejarse el cabello suelto, mientras que la menor lució un hermoso vestido de color rosa.





La princesa de mamá” se puede leer en la publicación.

Al parecer la reconocida ‘influencer’ decidió realizar esta serie de imágenes para poder compartirlas cada una de ellas este próximo 10 de mayo para la celebración de mamá.

Seguramente en la publicación recibió cientos de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores, que en su mayor´ria han reconocido la belleza y el gran carisma que caracteriza a Kimberly.

Edwin Luna sorprende a Kimberly Flores en su cumpleaños

Por medio de sus redes sociales hace aproximadamente un mes que Kimberly dio a conocer que su esposo preparó una fiesta de pre-cumpleaños totalmente sorpresa, donde se encargó de reunir a todos sus familiares para pasar un rato agradable

"Esta es la primera parte de todas las fotos fue una sorpresa increíble Gracias amor mío por todos tus detalles @edwinlunat no tengo palabras para describir lo feliz que me hiciste , y Gracias a @gpomr por ser la cómplice en esta organización y a todos los que nos acompañaron , ya subo las demás fotos jejeje. Me siento bendecida y amada” se puede leer en la publicación.