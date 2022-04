Edwin Luna sorprende a Kimberly Flores y le hace fiesta sorpresa a días de su cumpleaños

MONTERREY.- Kimberly Flores en los últimos años se ha podido posicionar como una de las ‘influencers’ más polémicas del espectáculo después de su estancia de en “La Casa de los Famosos”, donde abandonaría el reality porque supuestamente había algunos problemas familiares.

Desde entonces la también cantante es una de las más activas en sus redes sociales, donde suele compartir todo lo que vive a lado de su esposo Edwin Luna, y los proyectos laborales en los que se encuentra haciendo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kimberly dio a conocer que su esposo le preparó una fiesta de pre-cumpleaños sorpresa, donde se encargó de reunir a todos sus seres queridos para que pasaran un tiempo agradable con la festejada.

En las fotografías se puede ver que Edwin Luna dejó con la boca abierta a la cumpleañera, al llevarla al lugar que estaba totalmente arreglado y todos sus familiares se encargaron de felicitarla y abrazarla.

Esta es la primera parte de todas las fotos fue una sorpresa increíble Gracias amor mío por todos tus detalles @edwinlunat no tengo palabras para describir lo feliz que me hiciste , y Gracias a @gpomr por ser la cómplice en esta organización y a todos los que nos acompañaron , ya subo las demás fotos jejeje. Me siento bendecida y amada” se puede leer en la publicación.