Kimberly Flores celebra 3 años de matrimonio a lado de Edwin Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores se ha convertido en una de las ‘influencers’ más famosas del país, pero también de las más controversiales sobre todo desde su participación en “La Casa de los Famosos”, donde se llegó a rumorar sobre una supuesta infidelidad a su esposo Edwin Luna.

Sin embargo la pareja a pesar de los rumores de un posible “divorcio”, se han dejado ver más unidos y enamorados en sus redes sociales, donde suelen compartir sus proyectos profesionales pero también todo lo que hacen como familia.

Fue por medio de sus historias de Instagram que publicó una emotiva fotografía en la que aparece Kimberly a lado del cantante durante la ceremonia de civil, porque se encuentra celebrando un año más de haber cumplido uno de sus sueños

Además Flores también compartió por medio de su cuenta de Instagram un emotivo video, en el que muestra parte de la sesión de fotográfica de su boda, donde se puede ver el hermoso vestido que utilizó la ‘influencer para este día.

3 años de boda civil , me cambiaste la vida , me llenas de amor , y de regaños también , pero siempre somos un balance , para nuestra relación. Quiero ser tu apoyo en cada sueño que tengas y quiero verte llegar aún más lejos de lo que has llegado , te amo y amo ser la señora de LUNA @edwinlunat