Kimberly Flores y Edwin Luna cuentan que van a terapia de parejas tras crisis matrimonial

MÉXICO.- A pesar de que han pasado varios meses desde que finalizó el reality La Casa de los Famosos, parece que el matrimonio entre Kimberly Flores y Edwin Luna resultó afectado por mucho tiempo después de que la esposa del cantante pasara por el programa de forma polémica. Cabe recordar que a Flores se le relacionó sentimentalmente con otro de los participantes, Roberto Romano, y a Luna se le señaló de estar sufriendo una infidelidad.

Tal parece que hasta la fecha la pareja sigue enfrentando problemas en su relación por lo que acuden a terapias especializadas en matrimonios para tratarlos. En una entrevista para el programa Sale el Sol, el cantante habló al respecto y afirmó que la terapia les está ayudando mucho.

“Siempre dije que los psicólogos y los psiquiatras eran para locos, y la verdad hemos empezado a tomar terapia y no la hemos dejado. Vamos con psicóloga y con psiquiatra, con los dos. No exactamente que eso haya desatado, pero yo creo que nos dio la madurez necesaria para tener el valor de decir ‘hay que hacerlo por nuestra familia’”, explicó.

La pareja también reveló que al principio acudieron con los especialistas para determinar si pondrían fin a su relación o seguirían intentando estar juntos. “Si después de una terapia nos damos cuenta de que nuestra relación no puede fluir, lo hacemos (separarse) y gracias a Dios estamos juntos”, dijo Edwin.

Por su parte, Kimberly explicó que en la terapia de parejas tratan temas personales que se remontan a la infancia o a experiencias que no se relacionan con su matrimonio pero terminan teniendo un efecto sobre él por lo que es importante conocerse.

Opinan de ruptura de Belinda y Nodal

Finalmente, la pareja lamentó la ruptura de Nodal y Belinda y les desearon lo mejor a ambos cantantes. “Tengo el gusto de conocerlo, pero de saludarlo muy poco. Yo lo único que te puedo decir es que Dios me lo bendiga, que le eche muchas ganas, que al final de cuentas salimos de esto. El medio artístico es un aparador, siempre lo he dicho yo, va a haber gente que le guste, gente que no y al final hay que salir adelante”, comentó.

Kimberly comentó, ante los cuestionamientos de la prensa, que no necesita hacerse tatuajes con su esposo porque ambos ya tienen algo que los va a unir toda la vida: su hija. Aclaró que, aunque espera que nunca se termine su relación amorosa, en caso de que sea así, siempre tendrán al menos una relación de padres y amigos.