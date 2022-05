¡Que siempre sí! Captan a Geraldine Bazán y Alejandro Nones besándose

Ciudad de México.- La actriz Geraldine Bazán sigue en el ojo del amor, después de que sus relaciones con el actor Gabriel Soto y el empresario Luis Murillo, no dieran resultados, es que sigue buscando una oportunidad de ser feliz aun lado de su pareja.

Al inicio del rodaje de la novela 'Corona de lágrimas 2' las especulaciones sobre un romance entre Bazán y Alejandro Nones comenzaron a rondar las redes, aunque los artistas habían preferido no hablar del tema, e incluso llegar a negarlo indirectamente.

“Alejandro se ha puesto más galán con el tiempo y ella quedó flechada en cuanto lo volvió a ver, Gery también está más hermosa que de costumbre, por lo que a él le pareció muy atractiva”, explicó la fuente a la revista TV Notas.

Se dan cuenta de romance

Aunque se habían mantenido discretos en relación a su amorío, sus compañeros de grabación se dieron cuenta de lo que sucedía.

Durante los descansos de las grabaciones van juntos al comedor de la empresa y Gery va mucho al camerino de Alejandro a platicar. También los han captado en eventos muy felices […] de hecho, en el foro 15 de Televisa San Ángel es un reguero de pólvora, pues, aunque ella trata de ser discreta, ya todos se dieron cuenta de que está perdida por él; nunca la habíamos visto tan entusiasmada y anda tan clavada que, si por ella fuera, se lo gritaría a todo el mundo”

Dijo la persona cercana a Bazán.

Por si esto fuera poco, la publicación dio a conocer algunas imágenes de la cita amorosa que recientemente tuvieron los actores en un restaurante de la Ciudad de México, de la cual también se revelaron algunos datos.

“Yo la veo embelesada con él y ella me dijo que lo ha invitado a estar de forma más íntima. El jueves, 22 de abril lo invitó a un restaurante que está a cuatro calles de su departamento, por Santa Fe. Llegaron a las 10 de la noche y como ella es muy coqueta, en todo momento le daba besos y lo tomaba por el cuello, pero Alex se vio medio especial... Tal vez por lo mismo de que quiere ser discreto, pero eso sí, se fueron al cerrar el lugar, cerca de la 1 de la madrugada, y aprovechó que esa semana no tenía a las niñas en casa, así que fueron al departamento de Gery y ya no salieron. Ya no me dijo más, pero yo creo que se la pasaron muy bien”, Contó.

Filtran escenas

A pesar de que en las escenas filtradas por la revista Geraldine y Alejandro aparecen cariñosos, según la fuente quien estaría más enamorada en la relación es la actriz.

“Alex se la está llevando con calma y, aunque está disfrutando el momento con Geraldine porque sí le gusta, la ve más como amiga que como otra cosa. Él es más de estar solo, es más libre, tiene fama de mujeriego y no le laten tanto los compromisos; además, está más concentrado en su trabajo. Le ha pedido discreción a Gery, pero ella no disimula que la trae de un ala”, aseguró.

Tras su separación de Soto, Bazán tuvo un noviazgo con el actor Santiago Ramundo, de 2018 a 2019, después con Luis Murillo, con quien inició una relación en abril de 2020 y que terminó hace unos meses, ahora Nones sería el hombre que ha cautivado el corazón de la artista.