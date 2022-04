Alejandro Nones estalla con cuestionamientos sobre Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Después de que Geraldine Bazán anunciara su soltería por la ruptura con Luis Murillo, los rumores de un posible romance con el actor Alejandro Nones no tardaron en surgir.

Ya que los actores han sido vistos en varias ocasiones, es que ahora la prensa se vio en la necesidad de preguntar por ella en su encuentro con los reporteros tras celebrar el partido de las Estrellas en el estadio Wanda Metropolitano.

Ante los cuestionamientos sobre si la actriz se encontraba en la misma ciudad que él, respondió: “No, no, no, estamos grabando un proyecto en México”.

Sin embargo, su molestia fue mayor ante la duda del por qué no la había llevado, por lo que sin pensarlo replicó: “¿Y por qué la voy a traer?”.

Aun con la situación en tensión las preguntas continuaron, y al escuchar la pregunta sobre su relación, respondió:“La verdad es que voy a hablar a lo que vinimos, que es hablar de ayudar, pero ¿por qué te da flojera?, por qué esa cara de flojera... Bueno, pero tú siempre preguntas lo mismo que yo no te voy a contestar, entonces tú haces tu trabajo y yo hago el mío que es hablar de… ahora el 18 de mayo el estreno de la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara?, eso no me lo preguntaste que es más importante, o estoy grabando Corona de Lágrimas, que también es más importante para mí”