Marysol Terrazas recuerda el ataque que sufrió en el escenario: pide respeto a los artistas

MÉXICO.- Marysol Terrazas alzó la voz en contra de las agresiones en los escenarios por parte del público, pues ella misma fue víctima de este tipo de ataques en una ocasión. La cantante que por muchos años formó parte de Los Horóscopos de Durango recibió un botellazo durante un concierto en Nueva Jersey.

“Era un evento familiar y no me acuerdo si íbamos a la mitad del set y que me avientan una cerveza. El problema no es tanto la cerveza sino que te pueden lastimar. Viene con una velocidad y te puede descalabrar porque tengo otros compañeros que yo sé que les ha pasado y a mí no me pegó, pero le pegó, y mojó, a mi corista”, narró la cantante.

También reveló que sintió mucho enojó porque notó que su corista estaba muy afectada por el ataque. Por esta razón, Terrazas comenzó a insultar en el escenario a la persona que les lanzó el objeto y no dudó en dedicarle palabras muy agresivas, pues, como se sabe, el vocabulario de la intérprete es muy extenso en cuanto a groserías se refiere, algo que incluso le ha llegado a causar problemas con las autoridades.

“Pin*** irrespetuoso, oiga. Ni porque es una mujer arriba del escenario. Váyase a la… Pen***. No más porque no le puedo echar la cerveza que tengo aquí […], ¿Así trata a su mamá y a sus hermanas? Ojalá y le dé vergüenza, estú****”, expresó la cantante en aquel momento.

Opina sobre situación con el Yaki

Marysol también comentó que aunque el primer impulso es responder ante los ataques, también es algo peligroso pues no hay forma de saber qué tan agresiva es la persona con la que se está tratando. Al respecto, mencionó que entiende a su colega, el Yaki, quien recientemente vivió una situación parecida y, tal como ella, reaccionó ante su enojo.

“Yo entiendo, pero también da miedo rayarle… a alguien porque tampoco sabes quiénes son, te puede pasar algo después, eso sí me da mucho miedo y más siendo mujer”, relató. Después agregó que otra cosa que la hizo enojar fue que la persona que la atacó era un hombre mayor, por lo que la sorprendió que no se comportara de forma madura.

“Tú deberías pensar poquito más a esa edad”, concluyó la artista. Terrazas, quien recientemente inició su carrera como solista, es una más de los cantantes a quienes les han lanzado objetos al escenario con la intención de lastimarlos. Otros famosos atacados han sido Pancho Barraza, Natanael Cano y Eduin Caz, así como famosos de talla internacional como Justin Bieber, Billie Eilish, Nicky Minaj, Miley Cyrus y Brtiney Spears.