Nicki Minaj "explota" contra Jessie J y habla sobre su colaboración "Bang Bang"

LOS ÁNGELES, California. – “Bang Bang” fue una de las canciones más exitosas del 2014, pues contó con la colaboración de Nicki Minaj, Ariana Grande y Jessie J.



Recientemente, Jessie recordó la fama que ganó con este tema y explicó “los antecedentes” de la canción, sobre lo que dijo:

“Bang Bang” era una canción que ya existía, no la escribí yo, y Ariana lo había tocado, yo lo había hecho también y nos encantó. Solo dijimos: ´¿Por qué no lo hacemos las dos?´. Así que Ariana se quedó en segundo verso y Nicki lo tocó en el estudio y dijo: ´Tengo que saltar sobre esto”. No fuimos a ella y le preguntamos. Ella quería hacerlo. Nunca lo olvidaré”, señaló Jessie J.



Además, la cantante británica señaló que, cuando le enviaron la canción escrita por Max Martin terminada, se sentó en la cama y pensó: ¿Cómo diablos pasó esto?, Siento que gané una competencia”, expresó la intérprete.



Nicki Minaj reacciona al comentario



Sin embargo, las palabras de Jessie J, lejos de agradarle a Nicki Minaj, sólo la molestaron, aparentemente, pues hizo una declaración al respecto por medio de sus redes sociales.



Jessie, cariño, yo no escuché la canción y pregunté para estar en ella. La discografía me lo pidió y me pagó. ¿Cómo iba a haber escuchado la canción?, ¿Qué soy, un radar de canciones?, ¿Voy en su búsqueda? Esto también lo dijo una artista recientemente. Tienes que parar ya. Te quiero”, escribió Minaj en respuesta a la cantante británica.



Internautas en redes sociales aseguran que el comentario de Minaj está “fuera de lugar” e “injustificado”, y, al momento, Jessie J no se ha pronunciado al respecto. Hace unos años, Ariana Grande aseguró que no tenía intención de volver a cantar “Bang Bang” en un escenario.