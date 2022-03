Hailey Bieber es hospitalizada por una afección cerebral

ESTADOS UNIDOS.- Hailey Bieber alertó a sus millones de seguidores luego de que se confirmara que la modelo tuvo que ser hospitalizada de emergencia por una afección cerebral, la cual pudo haber sido una secuela de Covid-19.

Según se explicó que algunos medios estadounidenses, la famosa comenzó a presentar dificultades de movilidad, por lo que fue trasladada al nosocomio más cercano en Palm Springs, California hace unos días. Asimismo, mencionaron que sus síntomas suelen ser presentados en adultos mayores y no en una joven de 25 años.

El sitio TMZ recopiló informacion de fuentes cercanas, que aseguraron que los médicos tuvieron que realizarle varias pruebas para ver si el coronavirus estaba implicado en su afección, y es que Justin Bieber se contagió del virus hace unas cuantas semanas, por lo que su presentación en Las Vegas tuvo que posponerse.

De momento se conoce que Hailey fue dada de alta, aunque los especialistas continúan buscando la causa exacta que le provocó una afección cerebral. "Nos dijeron que afectó la forma en que se movía, y los síntomas son típicos de personas mucho mayores".

Comparte lo sucedido

Hailey Bieber recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fanáticos lo que ocurrió el pasado jueves 9 de marzo, y a través de un comunicado en su aplicación de notas del teléfono, la modelo dio la versión oficial de su traslado al hospital.

La famosa explicó que fue durante la mañana del jueves que estaba en el comedor junto a su esposo, Justin Bieber, mientras comían el desayuno. Fue en ese momento que comenzó a presentar síntomas de derrame.

"Ahí descubrieron que había sufrido de un coágulo en mi cerebro que estaba causando una falla en mi oxígeno, pero mi cuerpo lo superó y ahora me he recuperado en las últimas horas. Sin embargo, este ha sido el momento más temible que he pasado. Ahora estoy en casa y me encuentro muy bien, por ello estoy agradecida con todos los doctores y enfermeros que me cuidaron", escribió en su cuenta.