Posponen concierto de Justin Bieber en Guadalajara tras contagios de Covid-19

MÉXICO.- El pasado 20 de febrero el equipo de Justin Bieber informó por medio de un comunicado que el cantante, así como miembros de su staff, dio positivo a Covid-19 por lo que tuvo que reprogramar algunos conciertos de su gira Justice World Tour. Su próxima presentación estaba programada para el 27 de febrero en el T-Mobile Arena de La Vegas, Estados Unidos; sin embargo, el concierto tendrá que realizarse el 28 de junio.

Por ahora, el cantante canadiense se encuentra aislado y en tratamiento contra el virus por lo que no puede hacer las presentaciones que marcaban el inicio de su gira. Uno de los conciertos que cambió su fecha fue el de Guadalajara, Jalisco, que originalmente estaba programado para el 23 de mayo.

El esperado regreso del cantante a México se llevará a cabo el 28 de ese mismo mes, por lo que solo se recorre unos días la presentación del cantante pop. Así lo informó la cuenta de Instagram de Super Boletos, la plataforma donde se adquieren las entradas para el concierto.

“Aviso Importante sobre la gira de Justin Bieber JUSTICE WORLD TOUR! Se anuncia cambio de fecha en Guadalajara Jal. Fecha anterior: 23 de mayo 2022. Nueva fecha y horario: 28 de mayo 2022, 9:00 pm, Estadio 3 de marzo”, se lee en la publicación de la plataforma.

A los fans del cantante también se les informó que podrán acudir con los boletos que ya habían comprado para el evento que se llevará a cabo en el Estadio 3 de Marzo sin mayores ajustes.

Fans se quejan del cambio

Hasta el momento, no se han notificado más cambios sobre las otras fechas de Justin Bieber en México. De acuerdo con la página de Super Boletos, el concierto del músico en Monterrey, Nuevo León, se realizará el 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio de Béisbol. Por otra parte, la presentación del 25 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México también sigue programado para su fecha original.

Yo compré un paquete para ir a P Vallarta antes y vuelos y todo y ahora estoy tan enojada y triste y frustrada ���� — Ashley Salas (@ashleysalas9) February 22, 2022

El anuncio de cambio de fecha, causó revuelo entre los fans, pues muchos de ellos expresaron que no residen en la ciudad y ya habían comprado boletos de avión para acudir al evento. "Ay no qué estrés me está generando esto, porque no piensan en toda la gente que tiene comprar pasajes y estadía con tiempo antes de estar cambiando tanto las fechasss", comentó un usuario de redes sociales.