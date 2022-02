Reciben disparos cuatro personas afuera de un restaurante donde estaba celebrando Justin Bieber

CALIFORNIA.-Durante la madrugada de este sábado en West Hollywood, cuatro individuos recibieron disparos luego de estallar una pelea cerca de un festejó del cantautor canadiense Justin Bieber.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el evento tuvo lugar en la calle 400 de North La Cienega Boulevard, alrededor de las 2:45 horas de hoy.

Tras un concierto, Bieber se encontraba celebrando en el restaurante y salón The Nice Guy. Una fuente familiarizada con el evento, dijo al medio CNN que "el tiroteo ocurrió... cerca de The Nice Guy, pero no fue directamente enfrente".

Dicha fuente también indicó que el músico estaba dentro del lugar al momento del tiroteo.

Hubo un total de 10 disparos

Según la policía, hubo un total de 10 disparos, lo que terminó con un saldo de cuatro personas heridas, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital y donde se reporta que su condición es estable.

El altercado no está relacionado con pandillas", agregó la policía.

Asimismo, el departamento solicita el apoyo del público para identificar a los sospechosos de este atentado.

El medio TMZ publicó las fotografías del momento cuando fueron sacados del lugar Bieber y su esposa, Hailey.