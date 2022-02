Adiós al reguetón: Farruko se disculpa por sus canciones y anuncia su conversión religiosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Es conocido que el género urbano latino cuenta con letras explícitas que abren paso a la imaginación, convirtiéndose en el favorito de millones de personas, sobre todo de las nuevas generaciones que expresan constantemente su gusto por estas canciones, ya sea por su ritmo o sus letras pegadizas que logran posicionarse en los temas más escuchados por semanas consecutivas.

Sin embargo, parece ser que uno de los artistas pertenecientes al género se percató que no estaba muy convencido de lo que estaba transmitiendo a sus seguidores, es por ello que recientemente se sinceró con su público y pidió perdón por dar un mal ejemplo. Se trata de Farruko, quien se disculpó por las letras y proclamó su conversión religiosa.

Fue durante su más reciente concierto en Miami que el puertorriqueño detuvo su presentación en el FTX para compartir con todos los asistentes que no entonaría su éxito internacional, "Pepas", por creer que incita a los jóvenes a consumir drogas.

El momento de la confesión durante su show fue compartido por varios medios a través de redes sociales e inmediatamente se volvió viral entre los usuarios que dijeron que más que un concierto parecía una misa, pues iba a comenzar el tema, pero el artista decidió no cantarla y mejor hacer un discurso sobre la importancia de sentir la presencia de Dios y estar conectado con las creencias religiosas.

Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuantos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza con el perdón", confesó.