Entre lágrimas, Miley Cyrus dedica homenaje a Taylor Hawkins

BRASIL.- La trágica muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, conmovió a los fans del músico y a muchos de sus colegas de la industria, una de ellas fue Miley Cyrus quien le dedicó un emotivo mensaje durante su presentación en el Lollapalooza Brasil, en San Pablo.

“El espectáculo de las últimas noches en Brasil está dedicado a mi amigo y leyenda Taylor Hawkins”, dijo en el concierto la cantante de 29 años. Miley también le dedicó la canción “Angels Like You”, mientras detrás de ella, en una pantalla, se mostraban fotografías en blanco y negro del baterista.

La cantante lució muy conmovida en el homenaje a su amigo y estuvo a punto de romper en llanto. Después, por medio de redes sociales, recordó un momento feliz con Hawkins. “Mi recuerdo favorito con Taylor es bailar alrededor de su batería mientras él tocaba esta canción...”, escribió al lado de la portada del tema “Brass in Pocket”, de The Pretenders.

Antes de su presentación del sábado, Miley se sinceró con sus fans sobre cómo se sentía tras la muerte del músico, así como por los percances que vivió en su viaje a Sudamérica y les prometió dar lo mejor de sí en el show a pesar de que no estaba en las mejores condiciones.

“Brasil…. He tenido unos últimos días realmente estresantes emocional y físicamente. Después de tener mal de altura, mi avión fue alcanzado por un rayo y la primera persona con la que hablé después del vuelo ya falleció… cuando llegué me enteré de que tenía bronquitis”, escribió.

“Solo quiero que el show de esta noche sea PERFECTO para ustedes... pero sé que ninguno de ustedes me ha amado por ser perfecta... en realidad he sido lo opuesto. Me han amado a través de todas mis luchas pasadas y sé que me apoyarán ahora”.