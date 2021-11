¡Contra la lisiada!: Itatí Cantoral golpeó accidentalmente a Yulianna Peniche en varias ocasiones durante "María la del barrio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las telenovelas más famosas que fue considerada un clásico fue la historia de "María la del barrio", la cual se transmitió de 1995 a 1996, y a varios años de su emisión, hay usuarios que la siguen recordando en redes sociales por la icónica e inolvidable escena en la que el personaje de Itatí Cantoral le grita a Alicia "Maldita Lisiada", lo que quedó en la memoria de varios televidentes.

Ante esto, la actriz se convirtió en una de las villanas más famosas de México gracias a su actuación como Soraya Montenegro, la madrastra malvada de Alicia Montalbán, interpretado por Yulianna Peniche, quien también fue un personaje fundalmental del melodrama al interpretar a la joven paralítica que sufrió por sus agresiones.

La famosa tuvo participación en el programa "De noche con Yordi Rosado", en donde recordó algunos detalles del programa y lo que vivió como actriz al verse involucrada en diversas escenas que incluían golpes, insultos y el famoso momento en la que Soraya encuentra a Nandito besando a "la lisiada".

Yulianna Peniche reveló que en ciertas ocasiones recibió golpes fuertes, pero que al ser una profesional comprende que fueron debido a la trama de las escenas. "Me dio mis cates bien dados", recordó la actriz entre risas, lo que provocó la intriga del locutor de radio.

La también conductora mexicana comentó que siempre es necesario cuidar al compañero en el set de grabación, pero es inevitable que algunos accidentes ocurran cuando está muy dentro del papel y "se pone intenso y sí hay golpes de verdad", pero aseguró que los pasaba de largo al reconocer que era su profesión y por el cariño que tiene por Cantoral.

Pese a que la protanista de "La mexicana y el güero" dejó en claro el gran cariño que tiene por la cantante, recordó que en una ocasión la adrenalina se salió de control y le abrió el labio, ya que contaba con un tratamiento de ortodoncia en ese entonces e Itatí tenía que pegarle en la boca.

No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena, sin querer, me rompió tantito los labios porque yo traía brackets, entonces me pegó con una llave, me tenía que enseñar, sin querer se me abrió y yo súper profesional, no corté la escena con todo y que sentía hinchados los labios, y no pasó nada”, recordó la actriz.