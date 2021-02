EXCLUSIVA "Mi mamá era fan de la novela": Itatí Cantoral finaliza "La Mexicana y el Güero"

HERMOSILLO.- Todo lo que empieza llega a su fin, y aunque pareciera que fue ayer que Itatí Cantoral anunció que sería la protagonista de “La Mexicana y el Güero”, ahora está lista para presentar el desenlace de la historia.

Mañana 6 de febrero, en punto de las 19:30 horas (Sonora), la producción de Televisa emitirá su capítulo final, y la actriz que encarnó a “Andrea” aseguró que este desenlace no será igual al de otras telenovelas de Las Estrellas, pues su personaje pagará un precio alto por las bajezas que hizo al enamorar a un gringo adinerado para estafarlo.

Nunca pensé que iba a acabar así, ni mi personaje ni los demás. Es un final diferente, porque el amor ya no va a poder ser. ¿Cómo la va a perdonar el güero después de todo lo que le hicieron?”, No quiero adelantar nada, pero al ser una novela diferente, es un final que nadie va a esperarse. ¿Quién va a perdonar que tú le hagas tantas mentiras a tu pareja? La mexicana tendrá que hacer algo mexicano con mucho valor para ser redimida”, dijo Itatí Cantoral para EL IMPARCIAL.

“SE MURIÓ UNA PARTE DE MÍ”

La actriz recordada por encarnar a “Soraya Montenegro” en “María la del Barrio” atravesó varios momentos difíciles durante la filmación de “La Mexicana y el Güero”, pues no sólo se atravesó la pandemia, sino que también falleció su querida madre, Itatí Zucchi.

“Perdí a mi mamá y es la pérdida más grande que he tenido. Cuando se van tus padres se va la mitad de tu vida. Ella adoraba la novela, no se perdía ningún capítulo, y creo que se fue tranquila porque dijo ‘la dejé en Televisa y allá la apapachan tanto’. El trabajo me glorifica, gracias a Dios, y no he tenido mucho tiempo para el luto, pero sí, sigo de duelo. No sé cuándo se me vaya a pasar, pero todas las cosas se las dedico a mi mamá”, continuó.

Y desde su experiencia, Itatí dio un consejo a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en estos tiempos tan difíciles, ya sea por pandemia u otra causa.

“Yo lo único que podría decir a través de mí es que nosotros tenemos que hacer que nuestros muertos no mueran, y no mueren porque no son olvidados por nosotros. Los representamos con nuestra vida, entonces, si tú amas a alguien que has perdido, lo que puedo aconsejarte es que lo veneres siendo el mejor ser humano que puedas”, expresó.

“Yo pensaba que el día en que mi mamá se fuera, yo me iba a ir con ella, y me daba mucho miedo ese capítulo. Ahorita hablo de ella y sí me dan ganas de llorar, pero luego me entra una fuerza, como si estuviera dentro de mí y me dice ‘Pon la comida, bájate con la niña, pon los manteles, cuenta un chiste’. Como sí me gusta la vida, y me encanto lo que hizo en toda su vida de carrera, lo único que puedo hacer es honrarla de la misma manera, sacando a mis hijos adelante”, agregó.

Tras terminar “La Mexicana y el Güero”, la actriz está fichada para una nueva serie de Netflix, de la cual dio un pequeño adelanto de lo que se tratará.

“Soy la conductora de un reality de comedia. Se trata de un programa en el que no puedes tener relaciones, y te dan 100 mil dólares. Y cada vez que te acuestas con alguien te van bajando la cantidad. Entonces yo hago a una señora chismosa que te va narrando toda la historia”, adelantó.

DETALLES

LA MEXICANA Y EL GÜERO

Producción: Nicandro Díaz

Protagonistas: Itatí Cantoral y Juan Soler

Elenco: Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Nora Salinas, Irán Castillo, Ferdinando Valencia, Julio Camejo, entre otros.

Gran final: 7 de febrero a las 19:30 horas

Canal: Las Estrellas