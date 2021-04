“¡Maldita Lisiada!”: ¿De dónde viene la icónica frase de “María la del Barrio”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, el personaje más icónico en la carrera de Itatí Cantoral es “Soraya Montenegro”, la antagonista principal de la telenovela “María la del Barrio” de 1995.

Esta inolvidable villana no sólo es recordada por todas las fechorías que hizo en el melodrama protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, sino por una frase que trascendería en el tiempo como una de las más memorables de la televisión mexicana.

Todo ocurrió en una escena en la que Yulianna Peniche, quien interpretaba a “Alicia” (una joven en silla de ruedas), era besada por “Nandito”, encarnado por Osvaldo Benavides. En ese momento, Soraya entra a la habitación y al ver a los enamorados, exclamó lo siguiente:

¿Qué haces besando a la lisiada? ¡Maldita lisiada!”.

Esta expresión quedó marcada en la historia, siendo recordada más de dos décadas, convirtiéndose en motivo de memes y reinterpretaciones por parte de los internautas.

Sin embargo, muchos se han preguntado si esta frase fue parte de un guion o algo improvisado por la misma Itatí Cantoral mientras filmaba.

Fue la propia actriz quien por fin aclaró las dudas en una entrevista radiofónica en la cadena W Radio.

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese (...) ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, indicó Cantoral.

Afirmó que no esperaba que la frase fuera a tener tanta repercusión, e incluso a la fecha, su hija de 12 años es reconocida en la escuela por este motivo.

“Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo? (...) Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, refirió la histriona.

La frase, incluso, fue usada en un promocional de Netflix para “Orange is the new Black”, en el que Soraya era encarcelada y aparece con los personajes de la serie.