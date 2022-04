Juan Osorio revela cómo fue la infidelidad de Niurka: "Ahí va el cornudo"

MÉXICO.- Durante años, Juan Osorio evitó hablar de la infidelidad de Niurka con Bobby Larios cuando ambos estaban juntos. En una reciente entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, el productor de Televisa finalmente se sinceró al respecto y reveló que la razón para callar sobre el tema por todo este tiempo fue por el bien de su hijo con la vedette, Emilio Osorio.

En la charla con Moreno, Osorio recordó el momento en el que se dio a conocer la infidelidad de la actriz cuando ambos estaban casados. Aunque hay una versión que asegura que ellos ya no estaban en una relación cuando Niurka comenzó a salir con Larios, Osorio contó que en el medio le decían “el cornudo”.

El productor también contó que quiso ayudar a Larios con su imagen como actor, ya que notó que tenía serios problemas económicos.

“Él llegó a mi oficina, un chavo muy mal económicamente, no tenía ni para un… pero así somos todos, pero como yo no me olvido de mis raíces y sé que yo en algún día llegué a la puerta y necesité, pues yo le abrí la puerta”

A pesar del apoyo que le dio, Bobby Larios sostuvo un romance con la vedette. Al recordar esto, el productor aseguró que “tenía que pasar y punto” y aseguró que se sintió muy molesto cuando Niurka comenzó a destapar asuntos privados sobre él. Sin embargo, prefiero permanecer en silencio sobre el tema porque estaba de por medio su hijo.

“Sientes coraje, impotencia, pero siempre, no sé por qué, siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer y se iba a enterar y le iban a decir: ‘Ay, sí, pero tu padre, mira lo que dijo de tu madre’. Entonces, siempre me puse el candado en la boca y siempre intenté de actuar con toda la caballerosidad porque es una dama”, comentó.

Negó versión de Bobby Larios

Finalmente, el productor reveló que algunas de las intimidades que reveló Niurka le beneficiaron en su vida amorosa, pues al declarar cómo era tener intimidad con él algunas mujeres se interesaron en una relación con Osorio. “Fue bien chistoso, pasaban y decían: ‘Ahí va el cornudo’, pero también había mujeres que me preguntaban que si era cierto lo que decía Niurka, y por ahí hasta me ayudó mucho, pero bueno”.

Por otra parte, desmintió la versión narrada por Larios, quien aseguró que el romance con Niurka inició cuando estaba separada y que incluso fue orquestada por el productor. Osorio aseguró que se trató de una infidelidad y que fue él quien confrontó a la pareja cuando se enteró.