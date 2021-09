Así reaccionó Niurka Marcos al escuchar del cáncer que padeció su ex Bobby Larios

Ciudad de México.- Niurka Marcos llegó a la Ciudad de México acompañada de su nueva pareja sentimental, un joven de 31 años llamado Raúl Palma González; sin embargo, no puedo evitar los cuestionamientos sobre la salud de su expareja Bobby Larios.

Después de que el actor mexicano confesara que padeció cáncer de próstata, el cual pudo combatir a tiempo, Niurka dijo desconocer esta información, aunque si brindó su postura al respecto.

No, no he visto ninguna de esas noticias, supe de él porque vi el programa donde estuvo con mi niña y hasta ahí, lo demás no sé, pero ¡qué lamentable!”