Bobby Larios comparte detalles de su lucha contra el cáncer de próstata

Ciudad de México.- El actor mexicano Bobby Larios reveló que hace pocos meses padeció cáncer de próstata, el cual afortunadamente pudo detectar y combatir a tiempo.

Solamente me hicieron radio(terapia) fueron solo 6 semanas, yo me empecé a sentir como medio raro, muy extraño, un cáncer que se detectó a tiempo […] se fue haciendo más pequeño, porque era un 10% que yo tenía, hasta que se fue eliminando”

Contó el ex de Niurka Marcos en entrevista para el programa ‘Chisme No Like’

Posteriormente, Bobby explicó: “Gracias a Dios lo mío fue muy poquito, yo vengo de familia de cáncer, mi hermana murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi mamá siempre nos decía a nosotros hay que revisarse. Estaba por la próstata”.

La reacción cuando recibió la noticia

Sobre la reacción que tuvo tras la noticia, Larios contó: “Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba, porque mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama, me puse a llorar como niño en la camioneta, no podía creer lo que me estaba pasando, y cuando los doctores me revisaron me hicieron 12 biopsias, fue el dolor”.

Por último, Bobby detalló lo complicado que fue compartir la noticia con sus familiares y amigos, señalando que a la persona que más trabajo le costó contarle fue a su madre.