Rocío Sánchez Azuara reacciona tras comparaciones con Laura Bozzo

Ciudad de México.- La presentadora Rocío Sánchez Azuara se expresó tras las comparaciones que surgieron con su compañera Laura Bozzo después de que se supiera que ella la supliría en Cadena 3.

En la presentación del programa en TV Azteca, Rocío reveló que su nuevo proyecto tiene una dedicación especial. “A mi hija y a mi madre, porque pocos saben que mi mamá se fue un año después de mi hija, entonces, 2019 me pegó duro, tuve dos pérdidas muy importantes, mi hermana que era Christian Bach en febrero, en septiembre Daniela, que es mi hija y lo seguirá siendo por siempre, y 2020 fue mi mamá, entonces este proyecto está dedicado primero que nada a Daniela”.

Tras escchar los comentarios de la prensa acerca de Bozzo, Azuara inmediatamente dijo:

“Soy coaching profesional en mis descansos involuntarios, porque no me he quedado sin trabajo porque quiero, ni porque me voy de las empresas como dicen por ahí, de pronto empiezan a bulear, estoy más allá de eso, estoy muy trabajada ya, y aparte ya tengo mi edad, ya tengo mis años, simplemente me preparo porque el público merece un gran respeto de mi parte, y yo no quiero que se me meta en una bolsita donde no voy a caber nunca, en una bolsita de violencia, en una bolsita de formatos desagradables que no aportan nada positivo a la sociedad, dicen que Cosas de la vida y otros formatos que yo manejé son lo mismo de siempre y no, yo los invito a ver Acércate a Rocío, quizás en algunos otros formatos tuve que caer porque fue contra mi voluntad, y la gente que trabajó conmigo lo sabía, era parte del conflicto que yo tenía de estar luchando contra no violencia, no golpes, no malas palabras, o sea era desgastante para mi honestamente”