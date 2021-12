Lucía Méndez revela que cantó para un narcotraficante, "sin saber"

MÉXICO.- En víspera de cumplir 50 años de trayectoria, Lucía Méndez recordó algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, entre ellos su pelea con Yuri en una conferencia de prensa y aquella ocasión en los años ochenta donde fue vinculada con un grupo de narcotraficantes.

Parece que la historia se repite ahora para otros famosos luego de que Anabel Hernández publicara el libro Emma y las otras señoras del narco donde salierona relucir varios nombres de famosos, como Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer y Andrés García.

En el caso de Lucía, se encontraba grabando El extraño retorno de Diana Salazar, donde su personaje tenía la capacidad de cambiar su color de ojos por lo que el público comenzó a relacionarla con el narcosatanismo, un tema del que se hablaba mucho en esos años.

La actriz también fue vinculada con Adolfo Jesús Constanzo, conocido como "El padrino de Matamoros" y "El narcosatánico de Matamoros", ya que entonces se dijo que la policía había encontrado una agenda de Constanzo donde aparecía el nombre y la dirección de Méndez, por lo que muchos aseguraron que había un romance entre ellos.

“Eso sí me dolió mucho, cuando tenía tres meses de no salir de mi casa, que había nacido Pedro Antonio. Dijeron precisamente que Yuri y yo éramos narcosatánicas, fue realmente algo muy impresionante…era un rumor en todo el país y realmente era mentira, era absolutamente para vender”, dijo la actriz a Ventaneando.

Cantó para un narco

En relación a la polémica del libro de Anabel, Lucía Méndez no quiso ahondar en la situación que atraviesan algunos de sus colegas señalados en él; sin embargo, sí recordó que una sola vez, sin darse cuenta, tuvo que cantar para un reconocido señor del narcotráfico, cuyo nombre no quiso revelar.

“Una vez salí al escenario y estaba todo un personaje ahí sentado del narcotráfico, muy importante, importantísimo y yo sentí que me desmayaba, que se me iba el aire, pero afortunadamente no pasó nada”, contó.

En otra ocasión, luego de ser interceptada por la prensa en un evento privado, negó tener relación con el mundo del crimen organizado y descartó algunos rumores, como que asistió a narcofiestas y recibió joyas de capos. “No, a mí no me pasó, definitivamente, y creo que le agradezco a la vida que no me haya pasado”, aseguró sin dar más detalles.