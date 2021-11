Sergio Mayer reacciona a supuestos vínculos con el narcotráfico

MÉXICO.- Diversas figuras del espectáculo se encuentran en el ojo del huracán en estos momentos luego de la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, donde varios famosos fueron señalados de tener vínculos con el narcotráfico, entre ellos Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil.

Sobre estas acusaciones el ex Garibaldi se pronunció ante las cámaras de Venga la Alegría y, tal como otras estrellas en la misma situación, negó todos los rumores que lo vinculen a él y a su esposa con el delincuente Édgar Valdez Villareal, conocido como “La Barbie”.

Según el libro de Anabel Hernández, Mayer sostuvo una estrecha amistad con el narcotraficante. Sobre esto, el actor comentó que se trata de una acusación falsa e infundada que ya había hecho la autora en el pasado y que él ya se había encargado de desmentir.

“Pones nuevamente en riesgo mi seguridad y la de mi familia, porque eso no es nada grato, pero es lo mismo que dijo hace 17 años. Afronté la situación, demostré que no tenía ninguna averiguación y que yo no tenía nada que ver. Yo no quiero hablar mucho de eso porque es hacer caldo gordo a su libro. Lo único nuevo que tiene es que involucra a mi mujer” mencionó.

¿De qué lo acusan en el libro?

Hernández dice en el texto que fuentes protegidas hablaron de Mayer como un íntimo amigo de Valdez Villareal y comentaron que acudía frecuentemente a sus fiestas privadas. En el libro también se menciona al otro integrante de Garibaldi Carlos Eduardo López, conocido como Charly.

El primer encuentro de Mayer con el narcotraficante, según el texto de la periodista mexicana, fue en el 2007 en el club nocturno Daddy’O, en Quintana Roo. Y, supuestamente, el actor le prometió a Édgar Valdez filmar una película biográfica sobre él, y hasta recibió un pago por adelantado. Los testigos aseguran que Mayer solo “daba largas” sobre este proyecto que nunca se concretó.



“Supuestamente las cosas que me unen con esta persona, son las fiestas, el dinero y las mujeres. Ustedes tienen 37 años de conocerme, yo no sé ustedes si alguna vez ustedes me han visto en una fiesta borracho, tomando o que me hayan visto con mujeres”, dijo sobre este punto el exdiputado de Morena.



“Mientras yo no viole la ley, no haga nada ilegal y no afecte a ningún tercero, yo no tengo que dar ninguna explicación, mientras no sea requerido por la autoridad. A mí nunca me ha requerido, lo que han dicho esos testigos no tiene ningún sustento legal”, concluyó.