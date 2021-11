Arleth Terán y Silvia Irabien, La Chiva: Esto dice de ellas el libro de Anabel Hernández y el narco

CIUDAD DE MÉXICO.-Arleth Terán fue relacionada con el narco en el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández titulado "Emma y las Otras Señoras del Narco".

Ahí se dice que la actriz de Televisa sostenía una relación con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como "La Barbie".

Sin embargo, dicho romance habría terminado cuando "La Barbie" se enteró que Los Zetas supieron del noviazgo y la querían matar.

Fuentes le dijeron a Hernández que el capo caído en desgracia estaba "muy enamorado de Terán", incluso iban a restaurantes, cines, bares y doscotecas de manera muy abierta en los años de total impunidad de Villarreal.

"Arleth lo tenía muy obsesionado, se paseaban mucho en antros, restaurantes, le daba joyas y dinero", dijo el testigo.

De acuero al libro, la relación entre la actriz y el sanguinario narcotraficante duró 4 años.

Silvia Irabien, La Chiva de Big Brother, también aparece en el libro

La Chiva sale en el libro y es amenazada por "La Barbie" con cortarle la cabeza.

"Chiva, tú sabes cuánto quiero al JJ (José Jorge Balderas Garza), te dije que te quedaras callada y no lo hiciste, por eso te voy a cortar la cabeza. Tú sabes que lo que le pasó a este pendejo fue por meterse con Arleth Terán y ella es mi vieja", comentó Villarreal, según el libro.

Como el libro aún no se publica, no se sabe todavía por qué fue la amenaza contra La Chiva.

Cabe recordar que José Jorge Balderas Garza fue quien disparó en el centro nocturno a Salvador Cabañas cuando se encontraban en el baño, pues de acuerdo al ex jugador del América, el autor del ataque le dijo que estaba robando en México.

"Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome (...). Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso".

Asimismo declaró que Valdez Villarreal fue quien ayudó a José Jorge Balderas Garza a esconderse tras lo sucedido en el Bar-Bar, "después lo metí a una oficina mía en Atizapán, ahí estuvo como tres meses".

Un año más tarde del atentado, "El JJ" fue detenido, pero fue hasta 2019 que le dictaron sentencia de 20 años de prisión, pues fue encontrado culpable del delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud.