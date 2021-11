Así vivió Sergio Mayer el reencuentro con Garibaldi

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer se manifestó al respecto de su presentación en el espectáculo 90’s Pop Tour, donde participó junto a sus compañeros del disuelto grupo Garibaldi.

Fue un reencuentro nuevamente, no solamente con los Garibaldi, sino con el público, teníamos años de no estar juntos, y de compartir la música de Garibaldi con tanto público maravilloso. Xavier siempre quiso ser parte de… él quiso hacer un reencuentro, quiso hacer un grupo. Trabajo mucho para ser parte de 90’s y nunca se le hizo realidad”

Explicó Sergio Mayer en entrevista para el programa Sale el Sol.

De igual forma, el productor aseveró que nunca tuvo una diferencia con el cantante Ari Borovoy, quien tambén formaba parte del proyecto.

Problemas con Jack Borovoy

“Yo nunca tuve problema con Ari, tuve problemas con su hermano, con Jack Borovoy, cuando yo traje a Bob Dylan a México tuvimos ahí algunas diferencias, yo lo contraté para hacerme algunas cosas, y no quedamos a gusto, y esas diferencias siempre las externé, pero yo en mi platica con Ari no tuvo nada que ver su hermano, jamás lo vi, a Ari le tengo mucho cariño y lo felicito por el trabajo que ha hecho, pero no tengo ningún problema con Ari, y si sale algo más adelante lo platicaríamos y lo vamos viendo por proyecto”, detalló.

Finalmente, Sergio Mayer contó el momento en que una de sus hijas le exteriorizó una duda sobre su presentación, ya que ella considera que su padre no canta

“Les dije ‘a ver, esto es único y no sé cuándo más lo van a volver a vivir, ni ustedes ni yo, y quiero que me vean por lo menos una vez en el escenario”. Incluso Victoria me dice ‘¿y qué vas a hacer?, ¿vas a estar produciendo?’, le digo ‘no, ahora voy a subir a cantar’, y me dijo ‘pero tú no cantas’, le digo ‘no importa mija, usted vaya para que vea lo que va a hacer su papá’”, concluyó.