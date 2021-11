"Seis años sin regar la plantita": Sylvia Pasquel revela detalles íntimos de su vida sexual

MÉXICO.- Sylvia Pasquel fue interceptada por la prensa y los reporteros del programa De primera mano la cuestionaron sobre recientes declaraciones de su hija Stephanie Salas, quien dijo en MasterChef Celebrity que la muerte de su papá ha sido una de las experiencias más difíciles a las que se ha enfrentado, en especial porque su madre le ocultó la noticia durante varios días.

Pasquel aclaró que hizo esto para evitarle a su hija el dolor de ver a su padre siendo sepultado. La actriz prefirió usar la metáfora de un viaje para decirle a Salas que su padre había partido para no volver.

“podía haberla llevado al velorio y le podría haber causado un trauma ante la situación de ver a su papá en un féretro y de ver enterrar a su papá en la tierra dos metros para abajo, entonces es una decisión que tú como padre o madre tomas pensando en que es la adecuada a tu hija”, comentó.

Revelaciones íntimas

En otros temas menos serios, los reporteros aprovecharon para preguntarle por su opinión sobre las recientes declaraciones de Lucía Méndez, quien reveló que su belleza ha conquistado a más de 120 hombres. La hija de la dinastía Pinal quedó sorprendida por el número mencionado e hizo un par de bromas al respecto. “Yo creo que ya necesita ella una operación para coserle […]. Ya está muy usado”, dijo entre risas.

Después se burló de que su “comadre” llevara la cuenta y dijo que ella no lo haría porque no se trata de buscar romper un récord guinness. Después pasó a revelar algunos detalles íntimos de su vida sexual, haciendo referencia a que esta está muy inactiva desde hace mucho tiempo.

“Pues que me diga la receta porque yo tengo seis años sin regar la plantita”. Ante este comentario, los periodistas lanzaron una exclamación de sorpresa e incredulidad, pero Pasquel aseguró que esto es cierto. “Ya soy virgen por cicatrización”. Posteriormente agregó que no lamenta “hacerse la difícil” porque a su edad y con su trayectoria se considera alguien interesante.

“A estas alturas ya soy como un buen vino, de esos que los abres y ya están rancios”, dijo.

Aunque afirmó que no lleva la cuenta de los corazones que conquistó, sí recuerda aquellos que rompió con algunas infidelidades. Cuando le preguntaron si ha “puesto el cuerno” no dudó en responder que sí y hasta aseguró que estar enamorada de dos hombres le da adrenalina. Sin embargo, no quiso decir ningún nombre porque según ella "se dice el pecado, mas no el pecador".