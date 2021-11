MasterChef: Jimena Pérez, "La Choco", recordó la época de contagios de Covid-19

MÉXICO.- Jimena Pérez "La choco" enfrentó varios retos durante su participación en el programa de cocina "MasterChef Celebrity". La conductora no sólo tuvo que viajar con su familia de España a México, sino que en la etapa de contagios que sucedió durante las grabaciones se aisló porque estuvo en contacto con varios compañeros infectados.



En febrero del 2021 ella, su esposo Rafael Sarmiento y sus dos hijos: Iñaki e Íker se contagiaron del virus mundial, pero este hecho no exime a las personas de contagiarse de nuevo, por lo que Jimena tuvo que sortear varias etapas del contagio, según detalla.

La presentadora mexicana compartía espacio de camerinos con Stephanie Salas y David Salomón; este último fue uno de los afectados, pero el primer contagio surgió de uno de los chefs invitados (Fernando Stovell).



"Cuando fue el primer contagio no me asuste tanto porque como venía del exterior yo dije 'bueno, con este chef no hemos tenido tanto contacto' hay que ver personas en común que pudiéramos tener como maquillistas o así pero no creo", dijo Jimena Pérez en entrevista.

Aunque la actriz Patricia Navidad negó recientemente que haya padecido el virus, como se afirmó cuando fue hospitalizada en agosto del 2021, "La choco" recuerda el momento en que su compañera fue detectada por las pruebas que se hacían con regularidad.



"La segunda vez que fue cuando regresamos y salieron compañeros positivos, tampoco me asusté tanto porque, por ejemplo yo platicaba mucho con Paty pero siempre nos pedían que estuviéramos con el cubrebocas, que tuviéramos unos lentes o una máscara y creo que eso ayudó también a que el contagio no fuera mayor", expresó.



A pesar de los esfuerzos de la producción por privilegiar la sana distancia, realizando las grabaciones en espacios amplios y con corriente de aire, fueron al menos seis participantes quienes se tuvieron que ausentar, entre ellos Rebecca de Alba y Paco Chacón.



"El tercer contagio, que fue cuando estuvo Laura Flores, ahí sí me asusté, porque el lunes grabamos y estuvimos en equipo Laura y yo y aunque estábamos al aire libre, como estábamos cocinando era de que 'prueba esta salsa'; al día siguiente no nos tocó hacer equipo, pero el tercer día antes de que le dieran los resultados estuvimos ella y yo una hora en maquillaje juntas", recordó "La choco".

Entre las medidas que se acataron estuvo el aislamiento de todos los participantes. Jimena, a diferencia de sus compañeros, no se hospedaba en un hotel, sino que todos los días se trasladaba desde el sur de la Ciudad de México, donde compartía casa con su familia, hasta Tlalnepantla, donde la esperaban a veces desde las 6:30 horas.



"Tuve todo el apoyo de la producción y me mandaron al hotel porque sí me daba miedo, me quería esperar unos días a saber que no estaba contagiada porque estaba con mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi abuela que tiene 90 años, entonces era mucho riesgo por suerte no, me hice muchas pruebas y salí negativa, eso me dio mucha tranquilidad".



Tras su eliminación del programa, Pérez regresó a España, donde radica desde hace un par de años porque ha encontrado un sistema de salud favorable para su hijo Iñaki, quien fue diagnosticado con Trastorno Específico del Lenguaje.

Su experiencia en Europa

En Europa se enfrentaron a un cambio radical en cuanto a las medidas se sana distancia e incluso ya sus hijos están yendo a la escuela de manera presencial.

"Antes de irme a México, porque yo para las cuestiones de salud soy muy obsesiva, me fui a hacer una prueba de anticuerpos para ver si todavía tenía y ya estando en México me vacuné antes de empezar el proyecto, por lo menos la primera dosis, más mis anticuerpos y resultó todo bien, ya regresando aquí me puse la segunda dosis", contó.



A pesar de los inconvenientes Jimena aprovechó la oportunidad para demostrar sus dotes culinarios, sobre todo en la rama de la repostería. Ahora en sus redes sociales comparte algunas recetas y aunque afirma que sí le gustaría dedicarse a un proyecto sobre cocina, por ahora está concentrada en un trabajo familiar enfocado al autismo.

"Me enseñó mucho a valorar todo lo que tenemos, los platillos, los ingredientes, después de estar algunos años fuera de México y estar haciendo lo que me gusta, que es la televisión junto con la cocina, te pone los sentimientos a flor de piel y hace que lo valores más, lo extrañes más. Cada segundo que estuve ahí se lo dediqué a mi familia".