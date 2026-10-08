Cae Luis Miranda Contreras, exfuncionario de Michoacán, junto con su esposa, sus dos hijos y un escolta: clonaban voces con inteligencia artificial y fingían llamadas de autoridades para pedir dinero y colocar personas en cargos públicos

Suplantaban a gobernadores, alcaldes y hasta ministros de la SCJN con inteligencia artificial: cae red de extorsión encabezada por exsecretario de Finanzas de Michoacán junto con cuatro personas. | Crédito: X @SSPCMexico

Luis Miranda Contreras, exfuncionario de Michoacán, fue detenido junto con su esposa, sus dos hijos y un escolta en el Estado de México. La investigación señala que utilizaban voces clonadas, mensajes y logotipos oficiales para solicitar dinero y favores a políticos y empresarios.

ESTADO DE MÉXICO.- Una investigación por extorsión mediante suplantación de identidad llevó a la detención de cinco personas en Metepec, Estado de México, entre ellas Luis Miranda Contreras, quien ocupó cargos en el área de Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. El grupo es señalado de hacerse pasar por funcionarios de la Presidencia de la República, gobernadores, alcaldes y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obtener dinero y beneficios laborales. Entre los métodos identificados figura el uso de inteligencia artificial (IA) para imitar voces, una práctica que dificulta reconocer llamadas fraudulentas.

De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las personas detenidas fueron vinculadas a proceso por extorsión el 6 de octubre de 2026.

Las autoridades identificaron mensajes, números telefónicos y dispositivos presuntamente relacionados con las víctimas. Sin embargo, no se ha precisado públicamente cuántas personas fueron afectadas ni el monto total obtenido mediante estas operaciones. La vinculación a proceso permite continuar la investigación judicial, pero no representa una sentencia condenatoria.

¿Quién es Luis Miranda Contreras y qué relación tiene con el Gobierno de Michoacán?

Luis Miranda Contreras fue funcionario público en Michoacán, donde se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas entre 2012 y 2013.

Su trayectoria incluyó otros puestos en diferentes niveles de gobierno. Según las investigaciones, esa experiencia le permitió conocer el funcionamiento de dependencias, las relaciones entre funcionarios y los procedimientos administrativos.

Las autoridades consideran que ese conocimiento pudo facilitar el acercamiento con las víctimas, especialmente cuando los integrantes del grupo afirmaban actuar por instrucciones de funcionarios de alto nivel.

Miranda Contreras también había enfrentado investigaciones por presunto peculado. En 2017 fue detenido por un caso relacionado con pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores, vinculados con operaciones que presuntamente no se realizaron.

Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos en Michoacán. La información disponible no permite establecer el resultado judicial definitivo de aquel procedimiento penal, por lo que ese antecedente debe distinguirse de la investigación por extorsión de 2026.

¿Quiénes fueron detenidos junto con el exsecretario de Finanzas?

La operación se realizó en el fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, donde las autoridades identificaron un inmueble que presuntamente funcionaba como uno de los principales puntos de operación del grupo.

Cae red de extorsión encabezada por exsecretario de Finanzas de Michoacán que suplantaba a gobernadores, alcaldes y ministros de la SCJN con inteligencia artificial. | Crédito: SSPC

Los cinco detenidos fueron identificados como:

Luis Miranda Contreras, exfuncionario de Michoacán y señalado como presunto dirigente del grupo.

Liliana “N”, esposa del exfuncionario.

Luis Samuel “N”, hijo de Miranda Contreras.

Aimee de Guadalupe “N”, hija del exfuncionario.

Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.

La detención se llevó a cabo mediante acciones coordinadas de autoridades federales y del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Los investigadores atribuyen a los cinco una posible participación en operaciones destinadas a obtener recursos económicos y otros beneficios mediante el uso de identidades de funcionarios y representantes de instituciones públicas.

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¿Cómo operaba la red que suplantaba a gobernadores, alcaldes y ministros de la SCJN?

La investigación describe un mecanismo de extorsión que comenzaba con llamadas o mensajes dirigidos a políticos, servidores públicos y empresarios.

Los sospechosos aprovechaban información sobre las actividades de sus víctimas para aparentar que tenían contacto con funcionarios de alto nivel.

El procedimiento identificado por las autoridades incluía varias etapas:

Primer contacto. Una persona se presentaba como secretario particular de algún funcionario, representante político o empresario. Obtención de información. Durante la conversación solicitaba números personales, datos de otros funcionarios y detalles sobre reuniones o actividades administrativas. Preparación del engaño. Con esa información, el grupo elaboraba mensajes y conversaciones que aparentaban provenir de personas con cargos públicos. Suplantación de identidad. Los sospechosos utilizaban nombres, imágenes institucionales y presuntas imitaciones de voz para dar credibilidad a las comunicaciones. Solicitud de beneficios. Finalmente, pedían dinero, contrataciones o la incorporación de personas a dependencias públicas.

Uno de los mensajes utilizados para conseguir teléfonos personales consistía en afirmar que un superior deseaba comunicarse directamente con la víctima.

Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, era una de las frases identificadas en la investigación.

Una vez establecido el contacto, el supuesto funcionario afirmaba tener instrucciones “superiores” y solicitaba colaboración para distintas operaciones.

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¿Para qué utilizaban inteligencia artificial y voces clonadas?

Uno de los elementos de la investigación es el presunto uso de inteligencia artificial para reproducir voces de funcionarios públicos y actores económicos.

Según las indagatorias, los integrantes del grupo utilizaban estas imitaciones para que las víctimas creyeran estar hablando con una persona que conocían o que ocupaba un cargo de autoridad.

La suplantación no se limitaba a las llamadas. También se detectó la elaboración de conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes escritos y audios que después se compartían con las personas contactadas.

Además, los números telefónicos utilizados mostraban:

Nombres de dependencias y gobiernos.

Fotografías e imágenes de perfil relacionadas con funcionarios.

Logotipos institucionales y de organizaciones políticas.

Identificaciones que aparentaban corresponder a oficinas públicas.

La combinación de información personal, elementos visuales y voces presuntamente generadas con IA buscaba que las solicitudes parecieran auténticas.

Este mecanismo también muestra por qué reconocer una voz o identificar un logotipo en WhatsApp no garantiza que una comunicación sea legítima.

¿Qué pedían los supuestos funcionarios a políticos y empresarios?

Las solicitudes no se limitaban a transferencias o entregas de dinero.

La investigación señala que los presuntos responsables también intentaban intervenir en decisiones administrativas y laborales mediante llamadas que aparentaban provenir de funcionarios con capacidad de influencia.

Suplantaban a gobernadores, alcaldes y ministros de la SCJN con inteligencia artificial: cae presunta red de extorsión encabezada por exsecretario de Finanzas de Michoacán. | Crédito: SSPC

Entre las peticiones identificadas estaban:

Dinero para operaciones políticas, bajo el argumento de cumplir instrucciones de autoridades.

Recursos para agilizar pagos relacionados con determinadas gestiones.

Incorporación de personas a puestos de trabajo dentro de dependencias o estructuras administrativas.

Contratación de servicios proporcionados por determinadas personas o empresas.

Las autoridades consideran que estas solicitudes formaban parte de un mecanismo para obtener beneficios mediante el uso indebido de identidades.

No se ha establecido públicamente cuántas de las peticiones fueron atendidas ni cuáles derivaron en la entrega de recursos.

¿Por qué exigían dinero en efectivo y cómo presuntamente utilizaban una empresa de construcción?

Otro elemento de la investigación se relaciona con el manejo del dinero que presuntamente obtenía el grupo.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Luis Miranda Contreras tenía restricciones en el sistema bancario mexicano relacionadas con sus antecedentes.

Por esa razón, los investigadores señalan que los presuntos responsables solicitaban principalmente pagos en efectivo.

Cuando necesitaban realizar operaciones mediante una cuenta bancaria, presuntamente recurrían a una persona moral dedicada a actividades de arquitectura y construcción, vinculada con Aimee de Guadalupe “N”, hija del exfuncionario.

Las autoridades también investigan el posible uso de los recursos obtenidos para adquirir propiedades en zonas de alto valor inmobiliario y vehículos de lujo.

Sin embargo, no se ha informado el valor total de estos bienes ni se ha establecido judicialmente qué parte de su patrimonio procedería de las actividades investigadas.

¿Qué encontraron las autoridades durante la detención en Metepec?

Las investigaciones permitieron relacionar diferentes números telefónicos con las comunicaciones denunciadas por algunas víctimas.

Según los datos difundidos, se identificó el uso de al menos 19 teléfonos celulares, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola.

Los registros de estos dispositivos se relacionaron con tarjetas SIM aseguradas durante las diligencias y con números telefónicos señalados en las investigaciones.

En el inmueble ubicado en La Providencia, las autoridades localizaron:

Equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar.

Múltiples tarjetas SIM.

Vehículos de alto valor.

Crédito: SSPC

Estos elementos forman parte de las investigaciones destinadas a reconstruir las comunicaciones, identificar a posibles víctimas y determinar la participación de cada persona detenida.

¿Qué pasará con Luis Miranda Contreras y los otros cuatro detenidos?

Después de las detenciones, las cinco personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Foto: Pixabay

El 6 de octubre de 2026, un juez determinó vincularlas a proceso por el delito de extorsión e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La vinculación a proceso significa que el juez encontró elementos suficientes para permitir que la investigación penal continúe contra las personas imputadas.

No implica que su responsabilidad haya quedado demostrada ni constituye una condena.

Durante las siguientes etapas deberán analizarse las pruebas relacionadas con las comunicaciones, los teléfonos asegurados, las solicitudes de dinero y la presunta intervención de cada integrante.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer una fecha de sentencia ni el monto total de los recursos investigados.

¿Cómo identificar una llamada de extorsión en la que utilizan inteligencia artificial?

El caso de Metepec expone una modalidad de suplantación que puede afectar tanto a servidores públicos como a particulares.

Según las recomendaciones de la SSPC sobre extorsión y fraudes por mensajería, las personas deben desconfiar de comunicaciones que soliciten información confidencial, dinero o códigos de verificación, incluso cuando aparentemente procedan de contactos conocidos.

Ante una llamada o mensaje que utilice la identidad de una autoridad, se recomienda:

Verificar la identidad del remitente mediante un número o canal institucional obtenido de manera independiente.

No compartir datos personales, información bancaria, contraseñas ni códigos recibidos por mensaje.

Desconfiar de solicitudes urgentes de dinero, incluso cuando el interlocutor afirme tener instrucciones de un funcionario.

No considerar una voz conocida como prueba suficiente de identidad, debido a la posibilidad de generar imitaciones mediante inteligencia artificial.

Conservar los mensajes y registros de llamadas cuando exista una sospecha de extorsión, para presentarlos ante las autoridades.

¿Dónde denunciar una llamada de extorsión en México?

La línea 089 está habilitada para recibir denuncias anónimas por extorsión telefónica o presencial, de acuerdo con la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la SSPC.

El reporte puede contribuir a que las autoridades identifiquen números telefónicos, modalidades de engaño y posibles conexiones entre distintos casos.

La investigación contra Luis Miranda Contreras y las otras cuatro personas detenidas continúa bajo el proceso judicial correspondiente. Mientras se determina su responsabilidad, el caso evidencia cómo la suplantación de identidades puede combinar información personal, imágenes oficiales y herramientas de inteligencia artificial para intentar obtener recursos o influir en decisiones de terceros.

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