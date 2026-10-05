Ya es oficial: Suprema Corte falló a favor de recortar la mitad del aguinaldo a los pensionados para poder sostener el sistema

El aguinaldo de las personas pensionadas tendrá un cambio importante para quienes se jubilen en los próximos años. A partir de una reforma al sistema estatal de pensiones, el monto de esta prestación pasará de 60 a 30 días, es decir, una reducción del 50%. Foto: Especial

Esta decisión de la Corte para Zacatecas valida una reforma legal previa diseñada para reducir el gasto público y asegurar los recursos económicos de la institución local de seguridad social en el largo plazo.

ZACATECAS. — La planeación del retiro es uno de los procesos más importantes en la vida laboral, y cualquier cambio en las reglas de las pensiones suele generar dudas e inquietud. Recientemente, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de reducir el aguinaldo de 60 a 30 días para los nuevos pensionados. Sin embargo, esta medida no es generalizada para todo el país ni afecta a todos los jubilados actuales.

Esta decisión valida una reforma legal previa diseñada para reducir el gasto público y asegurar los recursos económicos de la institución local de seguridad social en el largo plazo.

De acuerdo con el criterio del tribunal, esta modificación no elimina el derecho a la seguridad social ni a la prestación del aguinaldo, sino que redistribuye y adapta el monto para que el sistema financiero pueda sostenerse a futuro de forma viable.

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¿A quiénes afecta y a quiénes no esta reducción de días?

La aplicación de esta medida es específica y respeta los principios constitucionales de certeza jurídica.

Sí afecta a: Las personas que se jubilen y comiencen a recibir su pensión bajo el nuevo esquema legal en el estado de Zacatecas posterior a la entrada en vigor de la reforma local.

Las personas que se jubilen y comiencen a recibir su pensión bajo el nuevo esquema legal en el estado de posterior a la entrada en vigor de la reforma local. No afecta a: Los pensionados actuales ni a las personas que ya cumplieron con los requisitos para jubilarse bajo el esquema anterior.

La Suprema Corte enfatizó que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva, lo que significa que los derechos ya adquiridos de quienes hoy reciben su pensión están plenamente protegidos y seguirán cobrando su aguinaldo de forma habitual.

¿Por qué se tomó la decisión de recortar esta prestación a la mitad?

La reforma responde a un problema financiero estructural que afecta a diversos sistemas de pensiones en el país. El incremento de la expectativa de vida y la disminución de trabajadores activos en comparación con el número de jubilados generan una fuerte presión económica sobre el presupuesto público.

Bajo este panorama, el ajuste de 60 a 30 días de aguinaldo se consideró una medida proporcional y necesaria para evitar un colapso financiero del sistema de pensiones del estado y garantizar que los futuros trabajadores también puedan acceder a una jubilación.

¿Esta medida aplica para el IMSS, el ISSSTE o todo México?

Esta resolución es de carácter local. La decisión de la Suprema Corte responde de manera exclusiva a la legislación del sistema estatal de pensiones de Zacatecas (ISSSTEZAC).

No modifica ni afecta los contratos, leyes o pensiones vigentes a nivel federal, como las reguladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No obstante, el criterio establecido por la Corte sí sienta un precedente judicial que podría influir en reformas de otros sistemas estatales que enfrenten problemas financieros similares en el futuro.

¿Cómo funciona habitualmente el aguinaldo para las personas pensionadas?

El aguinaldo es un derecho anual que se otorga a quienes reciben una pensión bajo modalidades como:

Vejez o cesantía en edad avanzada.

Invalidez o incapacidad permanente.

Habitualmente, esta prestación se entrega de manera dividida: una parte se deposita durante el mes de noviembre y la parte restante se cubre en los primeros días del año siguiente.

Los días de pago específicos dependen estrictamente de la ley o institución bajo la cual se haya realizado la jubilación.

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¿Qué debe tomar en cuenta si planea jubilarse próximamente?

Si usted se encuentra en proceso de transición hacia el retiro o cotiza para algún sistema de pensiones local o estatal, le sugerimos considerar los siguientes puntos prácticos: