SAT descontará una parte del aguinaldo (ISR) de todos los trabajadores que reciban más de esta cantidad y la LFT lo respalda

Ante el inicio de la temporada de aguinaldos, las autoridades tributarias recuerdan que las percepciones superiores a 30 UMAs diarios generan deducciones fiscales calculadas directamente por los patrones en la nómina. Foto: Especial

Ante el inicio de la temporada de aguinaldos, las autoridades tributarias recuerdan que las percepciones superiores a 30 UMAs diarios generan deducciones fiscales calculadas directamente por los patrones en la nómina.

El cierre de año trae consigo una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores formales en México: el aguinaldo. Sin embargo, ante las dudas recurrentes sobre los descuentos aplicados por la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la normatividad vigente aclaran que este ingreso no está totalmente libre de impuestos.

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) determina el umbral exento de gravamen, permitiendo que únicamente las percepciones que rebasen dicha cantidad sufran una retención proporcional de Impuesto Sobre la Renta (ISR) directamente en la nómina.

¿Cómo funciona la retención de ISR en el aguinaldo y qué dice la ley?

El marco legal que regula esta prestación se divide en dos vertientes fundamentales: los derechos laborales y las obligaciones fiscales.

Por un lado, la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) establece en su artículo 87 el derecho irrenunciable de los empleados a recibir un aguinaldo anual equivalente a un mínimo de 15 días de salario.

establece en su artículo 87 el derecho irrenunciable de los empleados a recibir un aguinaldo anual equivalente a un mínimo de 15 días de salario. Por otro lado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) estipula que las gratificaciones recibidas de los patrones —como el aguinaldo— encuadran dentro de los ingresos gravables, aunque contempla un beneficio de exención parcial para proteger los bolsillos de los trabajadores de menores ingresos.

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Esto significa que el SAT no cobra impuestos sobre la totalidad del aguinaldo de forma indiscriminada. El gravamen se aplica exclusivamente bajo un esquema de cálculo donde se separa la porción protegida por la ley del excedente monetario que resulte tras realizar las operaciones correspondientes.

ey Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 87 el derecho irrenunciable de los empleados a recibir un aguinaldo anual equivalente a un mínimo de 15 días de salario.

¿De cuánto es el monto exento de impuestos para este año?

Para calcular qué parte del aguinaldo queda libre de impuestos, la fracción XIV del artículo 93 de la LISR señala que la gratificación anual está exenta hasta por un monto equivalente a 30 veces el valor diario de la UMA.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el INEGI, el valor diario de la UMA se ubica en $117.31 pesos. Al multiplicar esta cifra por los 30 días que marca la ley, se obtiene un límite exento de $3,519.30 pesos.

Si tu aguinaldo es menor o igual a $3,519.30 pesos: No se te retendrá ninguna cantidad por concepto de ISR.

No se te retendrá ninguna cantidad por concepto de ISR. Si tu aguinaldo supera los $3,519.30 pesos: La diferencia entre tu aguinaldo total y esa cantidad se considera la “base gravable” sobre la cual se calculará el impuesto.

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¿Cómo se calcula el impuesto sobre el excedente del aguinaldo?

Cuando la gratificación rebasa el tope establecido por la UMA, el departamento de recursos humanos o contabilidad del centro de trabajo aplica un procedimiento técnico respaldado por las disposiciones del SAT.

El monto que exceda los $3,519.30 pesos se suma ordinariamente a los ingresos ordinarios del mes en el que se paga la prestación, o bien se calcula mediante una tarifa especial para pagos adicionales conforme al artículo 96 de la LISR.

En términos prácticos, esto implica que un trabajador con un salario mensual medio que reciba un aguinaldo de varios miles de pesos verá una deducción fiscal menor a la esperada, ya que los primeros pesos de su gratificación se mantienen completamente intactos gracias a la exención legal.

El empleador tiene la obligación legal de retener este impuesto y enterarlo directamente al fisco federal, entregando al empleado un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de nómina debidamente desglosado.

¿Qué obligaciones marca la Ley Federal del Trabajo respecto al pago de esta prestación?

Más allá de las retenciones fiscales, es indispensable recordar que el aguinaldo cuenta con protecciones estrictas en el ámbito laboral.

Los patrones tienen como fecha límite el 20 de diciembre de cada año para depositar o entregar esta prestación en su totalidad.

Su incumplimiento, retraso injustificado o entrega incompleta constituye una violación a la LFT que puede ser sancionada por la autoridad laboral.

Asimismo, los trabajadores que no hayan laborado el año completo —ya sea porque ingresaron meses atrás o porque concluyeron su relación laboral antes de diciembre— tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado, la cual también se sujeta al mismo criterio de exención proporcional de la UMA al momento de calcular los impuestos aplicables.

Para los contribuyentes, comprender este mecanismo ayuda a planificar de mejor manera los gastos de fin de año y evita confusiones al revisar el comprobante de pago.

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¿Cómo afecta esta retención fiscal a tu bolsillo y qué debes revisar en tu recibo de nómina?

Para los contribuyentes, comprender este mecanismo ayuda a planificar de mejor manera los gastos de fin de año y evita confusiones al revisar el comprobante de pago.

Al recibir tu depósito, es recomendable verificar los siguientes puntos en tu recibo de nómina:

Identifica el monto bruto total de tu aguinaldo calculado con base en tus días de salario.

Revisa que el concepto de exención fiscal refleje correctamente el límite exento basado en las 30 UMAs vigentes.

Comprueba que la retención de ISR corresponda únicamente al excedente gravado y no a la totalidad de la percepción.

Ante cualquier discrepancia en el cálculo o retraso en la entrega, acude al área administrativa de tu empresa o comunícate a los servicios de orientación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría gratuita.

Estar al tanto de las reglas fiscales y laborales del aguinaldo permite asegurar que recibas el monto íntegro que te corresponde por ley, descontando únicamente los impuestos estrictamente necesarios.

Revisar puntualmente tus percepciones y conocer el valor de referencia de la UMA te otorga la certeza jurídica indispensable para proteger tus ingresos frente a cualquier error administrativo o retención indebida al concluir el ejercicio anual.