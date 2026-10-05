Una mujer compró 18 hectáreas usadas para cultivar caña de azúcar, plantó más de 119 mil árboles y una década después recuperó la selva tropical y el hábitat de especies nativas

Annie Schoenberger impulsó la recuperación de un terreno agrícola en Australia con la plantación de más de 119 mil árboles. Foto: @terrainNRM

El proyecto también permitió recuperar una zona de humedales y crear un corredor para especies nativas, entre ellas el casuario sureño, que volvió a ser observado en el área después de más de 40 años.

Hace una década, Annie Schoenberger compró un terreno de 18 hectáreas cerca de Wonga Beach, en Queensland, Australia, con un objetivo concreto: recuperar la selva tropical que alguna vez cubrió ese territorio, utilizado durante años para el cultivo de caña de azúcar.

De acuerdo con Rainforest Rescue, organización dedicada a la recuperación de bosques tropicales, el proyecto comenzó a tomar forma en 2015 y un año después iniciaron las primeras jornadas de plantación comunitaria, con la participación de cientos de voluntarios y colaboradores.

Con el paso de los años, el terreno comenzó a transformarse. Más de 119 mil árboles fueron plantados en las áreas que habían sido despejadas para la agricultura, mientras que el proyecto NightWings también trabajó en la recuperación de una zona de humedales.

La restauración permitió crear condiciones para el regreso de especies nativas y establecer un corredor biológico en la zona.

Así comenzó la recuperación de la selva

Schoenberger adquirió el terreno con la intención de restaurar el ecosistema que había sido sustituido por cultivos de caña de azúcar. Para avanzar en el proyecto, en 2015 estableció contacto con Rainforest Rescue, organización que trabaja en la recuperación de bosques tropicales.

Las primeras jornadas de plantación comunitaria comenzaron en 2016. En ellas participaron cientos de voluntarios y colaboradores, quienes ayudaron a recuperar progresivamente las áreas despejadas.

El trabajo se concentró en plantar árboles y recuperar espacios que habían sido modificados por la actividad agrícola.

Plantaron más de 119 mil árboles

El terreno tiene una extensión de 18 hectáreas y, según los datos proporcionados por Rainforest Rescue, en ese espacio se plantaron más de 119 mil árboles.

La restauración también incluyó los humedales. El proyecto NightWings intervino una de estas zonas debido a su importancia para el regreso de la fauna y para la formación de un corredor biológico para especies nativas.

De esta manera, el proyecto no se limitó a reintroducir vegetación. La recuperación del terreno también buscó generar nuevamente las condiciones necesarias para que distintas especies pudieran utilizar el lugar como parte de su hábitat.

"A really thick healthy #revegetation site. Some trees are now 12m high." - Terrain's Evizel Seymour explains Thirlmere Gully as part of a workshop on #forestrestoration methods by the Wet Tropics Restoration Alliance. More about the Alliance here: https://t.co/7B6sJny90r pic.twitter.com/9j7EwBHa4e — Terrain NRM (@terrainNRM) September 17, 2024

El regreso del casuario después de décadas

Uno de los registros que mostró el avance de la recuperación ocurrió en 2018, cuando fue localizado un casuario sureño juvenil.

La especie no había sido observada al sur del río Daintree en más de 40 años. Posteriormente, en 2022, otro ejemplar joven fue avistado en el área.

Estos registros formaron parte de los cambios observados conforme avanzó la recuperación de la vegetación y del ecosistema.

¿Qué animales volvieron a la zona?

La progresión de la selva permitió que distintas especies comenzaran a utilizar nuevamente el territorio. Entre los animales documentados se encuentran:

Equidnas

Zarigüeyas rayadas

Zorros

Casuaris sureños

El regreso de estos animales estuvo acompañado por la recuperación de la vegetación y de los humedales, que contribuyeron a generar nuevamente un entorno aprovechable para la fauna.

Un proyecto con participación de voluntarios

La transformación del terreno fue posible mediante el trabajo conjunto de Annie Schoenberger, la comunidad local, Rainforest Rescue y cientos de voluntarios y colaboradores.

En una superficie que durante años había sido utilizada para cultivar caña de azúcar, las labores de restauración permitieron plantar más de 119 mil árboles y recuperar una zona de humedales.

A una década del inicio del proyecto, el terreno muestra cómo la restauración ambiental puede recuperar espacios que habían sido transformados por décadas de actividad agrícola, al mismo tiempo que permite crear condiciones para que especies nativas vuelvan a ocuparlos.