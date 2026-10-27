Desde 2007, África intenta crear una Gran Muralla Verde de 8,000 kilómetros, un proyecto que busca recuperar 100 millones de hectáreas y cambiar el futuro de las tierras amenazadas por la desertificación

La Gran Muralla Verde busca restaurar tierras degradadas del Sahel mediante vegetación, conservación del agua y prácticas adaptadas a las condiciones locales.

La iniciativa comenzó con la idea de levantar una franja de vegetación de oeste a este del continente, pero evolucionó hacia un plan de restauración de ecosistemas. A casi dos décadas de su lanzamiento, el objetivo para 2030 sigue siendo recuperar millones de hectáreas en el Sahel

En 2007, la Unión Africana puso en marcha un proyecto ambiental de gran escala: construir una Gran Muralla Verde que ayudara a recuperar las tierras degradadas de la región del Sahel, una franja del continente situada al sur del desierto del Sáhara. La propuesta original contemplaba un corredor de vegetación de unos 8,000 kilómetros, desde Senegal, en el oeste, hasta Yibuti, en el este.

La iniciativa, conocida internacionalmente como Gran Muralla Verde, busca responder a problemas como la degradación del suelo, la pérdida de vegetación y la vulnerabilidad de las comunidades ante las condiciones climáticas. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), sus principales objetivos para 2030 son restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes.

Aunque su nombre evoca una barrera continua de árboles, el proyecto cambió con el tiempo. La experiencia mostró que plantar árboles no es suficiente en una región donde el agua es escasa, las lluvias son irregulares y las condiciones del terreno varían de un lugar a otro.

La Gran Muralla Verde cambió su estrategia

La propuesta inicial se centraba en crear una franja de vegetación a través del Sahel. Sin embargo, la iniciativa evolucionó hacia un modelo más amplio de restauración del paisaje, que toma en cuenta las características de cada territorio y las necesidades de las comunidades que viven en él.

En lugar de depender exclusivamente de la plantación de árboles, el programa incorpora distintas prácticas, como la recuperación de vegetación nativa, la protección del suelo, la conservación del agua y el uso de técnicas agrícolas adaptadas a las condiciones locales.

Este enfoque busca que la vegetación tenga mayores posibilidades de sobrevivir y que la recuperación del terreno también contribuya a sostener las actividades de las comunidades rurales. En zonas áridas, la restauración requiere atender tanto la disponibilidad de agua como la capacidad del suelo para retenerla.

Por ello, la Gran Muralla Verde no consiste en levantar un muro físico ni en plantar árboles de manera uniforme durante miles de kilómetros. Se trata de coordinar proyectos de recuperación ambiental y desarrollo sostenible en distintos países africanos.

¿Cuánto ha avanzado el proyecto desde 2007?

A casi 20 años de su lanzamiento, el programa mantiene una meta ambiciosa para 2030, pero los resultados documentados muestran que todavía existen importantes desafíos.

Un informe de la UNCCD sobre los primeros cinco años del Acelerador de la Gran Muralla Verde, publicado en 2026, reportó 1.66 millones de hectáreas en proceso de restauración y 4.6 millones de empleos asociados con la iniciativa.

Estas cifras deben interpretarse con cuidado: corresponden a los resultados registrados bajo el sistema de seguimiento armonizado más reciente. No representan necesariamente todo el trabajo realizado históricamente en los países participantes, ya que los métodos para medir y reportar los avances han cambiado.

El informe también destaca la necesidad de mejorar la recopilación de datos, la coordinación entre países y la conversión de los compromisos financieros en acciones concretas sobre el terreno. La falta de información comparable dificulta establecer un balance completo del avance de la iniciativa.

La distancia entre las metas para 2030 y los resultados documentados deja una pregunta central: cómo acelerar la recuperación de los territorios sin perder de vista las condiciones ambientales y sociales de cada región.

Financiamiento, coordinación y condiciones del terreno

La escala del proyecto implica retos que van más allá de plantar vegetación. La restauración de millones de hectáreas exige recursos sostenidos, coordinación entre gobiernos, seguimiento de los resultados y participación de las comunidades locales.

La iniciativa también enfrenta dificultades relacionadas con la inseguridad en algunas zonas del Sahel, donde las condiciones pueden complicar el acceso a los territorios y la continuidad de los trabajos.

Otro desafío es comprobar qué medidas producen resultados duraderos. La recuperación de un terreno no depende únicamente de sembrar árboles o plantas: también requiere que la vegetación sobreviva, que el suelo conserve sus propiedades y que las comunidades puedan mantener las prácticas de restauración.

Por eso, los avances no se miden solo por la superficie intervenida. La supervivencia de la vegetación, la recuperación de los ecosistemas y la disponibilidad de información verificable son elementos importantes para evaluar el impacto de la Gran Muralla Verde.

La meta de 2030 sigue en el centro del proyecto

La Gran Muralla Verde se ha convertido en una iniciativa continental que vincula la restauración ambiental, la adaptación al cambio climático y las oportunidades económicas para las poblaciones rurales. Su objetivo es recuperar tierras degradadas y mejorar las condiciones de vida en una de las regiones más vulnerables a los efectos de la desertificación.

Desde su lanzamiento en 2007, el proyecto ha pasado de la imagen de una extensa barrera vegetal a una estrategia que combina diferentes soluciones para cada paisaje. El reto ahora es ampliar los resultados, fortalecer la coordinación y documentar los avances con datos comparables.

La meta oficial para 2030 continúa siendo restaurar 100 millones de hectáreas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes. Alcanzarla dependerá de que los compromisos se traduzcan en trabajos sostenidos y de que las soluciones aplicadas respondan a las condiciones reales de las tierras que se busca recuperar.