Detiene la Policía Estatal en Hidalgo a una pareja con 45 billetes de 500 pesos presuntamente falsos tras recibir el reporte de un comerciante que detectó uno durante una compra

La Policía Estatal aseguró 45 billetes de 500 pesos presuntamente falsos durante la detención de una pareja en Huasca de Ocampo, Hidalgo. (SSPH)

Una revisión permitió asegurar 22 mil 500 pesos en efectivo presuntamente apócrifo; las dos personas quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica

Una pareja fue detenida en Huasca de Ocampo, Hidalgo, luego de que la Policía Estatal recibió el reporte de un comerciante que detectó un billete de 500 pesos presuntamente falso utilizado para pagar una compra.

El aviso permitió ubicar a un hombre y una mujer a pocos metros del establecimiento. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y Milenio, durante la revisión los agentes encontraron entre sus pertenencias 45 billetes de la misma denominación, todos señalados como presuntamente apócrifos.

Aseguran 22 mil 500 pesos

El dinero localizado corresponde a 22 mil 500 pesos en efectivo, considerando los 45 billetes de 500 pesos asegurados durante la intervención policial.

El caso comenzó cuando el propietario de un establecimiento informó a las autoridades que la pareja había realizado una compra con uno de esos billetes. Tras detectar que aparentemente no era auténtico, proporcionó a los agentes las características de las personas involucradas.

Con esos datos, los elementos estatales localizaron a la pareja en las inmediaciones del negocio y procedieron a realizar la revisión que derivó en el aseguramiento del efectivo.

Quedan a disposición del Ministerio Público

Las personas detenidas fueron identificadas como J. L. M. V. y A. A. E., ambos originarios del Estado de México.

Después de la detención, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse está el origen de los billetes presuntamente falsos y si alguno de ellos habría sido utilizado previamente en otros establecimientos.

Por ahora, la información disponible señala que el aseguramiento ocurrió a partir del reporte de un comerciante y que el dinero permanece bajo resguardo de las autoridades como parte del procedimiento correspondiente.