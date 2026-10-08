Derek Maltz, exjefe de la DEA, felicita a Omar García Harfuch por capturar a “El Tanque”, pero exige enviar a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos: “Sería un gran logro”

Exjefe de la DEA pide a García Harfuch repetir el operativo contra “El Tanque”, ahora con Rubén Rocha Moya, mientras Sheinbaum cuestiona las acusaciones de Estados Unidos. | Crédito: Presidencia/X @derekmaltz_sr @OHarfuch

Derek Maltz reconoció el operativo contra un presunto líder del CJNG y volvió a pedir que el gobernador de Sinaloa con licencia enfrente a la justicia estadounidense. Su mensaje incluyó una imagen creada con inteligencia artificial que simula la detención del político mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades mexicanas como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó un nuevo pronunciamiento de Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El miércoles 7 de octubre de 2026, el exfuncionario felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el operativo, pero también pidió que México envíe a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones judiciales en su contra.

El mensaje, difundido en la cuenta de X de Maltz ocurre mientras persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre las investigaciones estadounidenses contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La declaración no constituye una nueva orden de captura ni confirma una operación para detener a Rocha Moya. Se trata de un llamado público de un exfuncionario estadounidense, en medio de un expediente que ha generado solicitudes de extradición y cuestionamientos del Gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las pruebas presentadas por Washington.

¿Qué dijo Derek Maltz sobre García Harfuch y Rubén Rocha Moya?

En su publicación del 7 de octubre, Maltz reconoció el trabajo de las autoridades federales mexicanas por la detención de “El Tanque”, identificado como un presunto colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

MORE GREAT WORK in Mexico. Thank you @OHarfuch and all the brave personnel who participated on this important mission.



Sending @rochamoya_, and other corrupt politicians charged in the US for supporting the TERROR CARTELS, to the USA to face justice would be a huge… pic.twitter.com/tSwCKT6bMu — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) October 7, 2026

El exdirector interino de la DEA agradeció a García Harfuch y al personal que participó en la operación. Después, planteó que la siguiente acción debería ser el traslado de Rocha Moya y otros políticos mexicanos acusados en Estados Unidos.

En la segunda parte de su mensaje, sostuvo que enviar a Rocha Moya y a otros políticos señalados por presunto apoyo a los cárteles para enfrentar a la justicia estadounidense “sería un gran logro”.

El comentario estuvo acompañado de una imagen dividida en dos partes:

En la parte superior, aparece una fotografía de “El Tanque” esposado y escoltado por elementos federales mexicanos en una pista aérea.

En la parte inferior, se observa una representación artificial de Rocha Moya detenido, con las manos esposadas y acompañado por supuestos agentes de la DEA, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Entre ambas imágenes, se incluyeron flechas rojas con la palabra “Next?”, que en español significa “¿Siguiente?”.

La segunda imagen no corresponde a una detención real de Rocha Moya. Fue generada mediante inteligencia artificial para representar el escenario que Maltz plantea públicamente.

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¿Quién es “El Tanque” y por qué su captura fue reconocida por el exjefe de la DEA?

Iván Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo coordinado entre autoridades federales.

Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto líder regional del CJNG vinculado con “El Mencho”, huachicol, homicidios y tráfico de drogas. | Crédito: X @OHarfuch/Banco digital GH

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y personal de la SSPC.

Las autoridades mexicanas lo identifican como un operador regional del CJNG con presencia en cuatro estados:

Veracruz.

Oaxaca.

Tabasco.

Puebla.

Las investigaciones lo relacionan con actividades como tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, extorsión, privación ilegal de la libertad y robo de hidrocarburos.

También ha sido vinculado por las autoridades con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, en 2015, durante una operación dirigida contra “El Mencho”. El ataque dejó nueve militares fallecidos.

Además, en 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense había sancionado a Cazarín Molina por sus presuntos vínculos con la estructura criminal del CJNG.

La captura es un hecho confirmado por las autoridades mexicanas, mientras que la responsabilidad penal del detenido por los delitos que se le atribuyen debe determinarse mediante los procesos judiciales correspondientes.

¿Por qué Derek Maltz insiste en que Rocha Moya sea enviado a Estados Unidos?

El pronunciamiento del 7 de octubre forma parte de una serie de llamados que Maltz ha dirigido a las autoridades mexicanas desde agosto de 2026.

Rubén Rocha Moya en una fotografía de archivo. | Crédito: X @rochamoya_

El exfuncionario estadounidense ha sostenido que Rocha Moya debe enfrentar a la justicia de Estados Unidos por los señalamientos que lo relacionan con presuntas actividades de apoyo al Cártel de Sinaloa.

Entre sus intervenciones destacan:

22 de agosto: pidió a García Harfuch coordinar otra operación de detención y traslado de alto nivel hacia Estados Unidos. Ese mismo día, Rocha Moya solicitó una segunda licencia al Congreso de Sinaloa, después de haberse reincorporado por aproximadamente 32 horas, tras 112 días de ausencia.

28 y 29 de agosto: difundió un video y una imagen generados con inteligencia artificial en los que Rocha Moya aparecía haciendo referencia a un supuesto encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos.

7 de septiembre: pidió nuevamente que México permitiera que el gobernador con licencia enfrentara un proceso bajo las leyes estadounidenses.

7 de octubre: retomó el señalamiento después de la captura de “El Tanque” y reconoció el trabajo de García Harfuch.

Las publicaciones expresan la postura de Maltz, quien ya no dirige la DEA. Por tanto, sus mensajes no deben interpretarse como anuncios oficiales de operativos ni decisiones judiciales de las autoridades estadounidenses.

¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El caso de Rocha Moya tiene antecedentes judiciales que van más allá de las declaraciones de Maltz.

El 9 de julio de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo públicos documentos relacionados con solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los expedientes forman parte de investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos e integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los señalamientos difundidos sobre el caso incluyen una presunta conspiración para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Sin embargo, existen diferencias que deben considerarse:

Una acusación judicial implica que las autoridades atribuyen determinados delitos a una persona, pero no constituye una sentencia.

Una solicitud de detención con fines de extradición forma parte del procedimiento para buscar la entrega de una persona a otro país.

Una extradición requiere el cumplimiento de procedimientos legales y no ocurre automáticamente por la existencia de una acusación.

Una publicación en redes sociales de un exfuncionario no sustituye las actuaciones de las autoridades judiciales.

Hasta la información consultada para esta nota, no se confirmó una nueva detención de Rocha Moya derivada de la publicación de Maltz.

¿Qué ha respondido Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones contra Rocha Moya?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya y otros políticos mexicanos, al sostener que su gobierno no ha recibido pruebas suficientes que respalden los señalamientos.

FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. | Crédito: REUTERS/Luis Barron/Foto de archivo (Luis Barron/REUTERS)

Su posición también se relaciona con las diferencias entre México y Estados Unidos sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mientras Maltz ha solicitado que México se integre a iniciativas regionales contra los cárteles y reciba apoyo estadounidense en inteligencia, vigilancia y logística militar, Sheinbaum ha rechazado una intervención militar unilateral en territorio mexicano.

La mandataria ha defendido el principio de “coordinación sin subordinación”, bajo el cual México puede colaborar con Estados Unidos sin permitir acciones que vulneren su soberanía.

Durante el evento “Honestidad y Resultados”, celebrado el 20 de septiembre en Baja California Sur, Sheinbaum afirmó:

México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”.

La diferencia central está en los mecanismos para investigar y procesar a personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, así como en las pruebas necesarias para sustentar esas acciones.

¿Qué reveló The Wall Street Journal sobre Sheinbaum y García Harfuch?

El nuevo mensaje de Maltz coincidió con información publicada el 7 de octubre por The Wall Street Journal, que reportó desacuerdos dentro del Gobierno mexicano por las sanciones estadounidenses contra personas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según el diario, Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con funcionarios de seguridad e inteligencia, entre ellos García Harfuch, en la que cuestionó la intención de congelar cuentas bancarias en México a partir de señalamientos estadounidenses.

El medio atribuyó el relato a personas familiarizadas con la reunión. Por ello, los presuntos reproches internos deben entenderse como información periodística atribuida y no como declaraciones públicas confirmadas de los participantes.

El diario también reportó que, pese a sus objeciones, la presidenta autorizó el bloqueo de cuentas para evitar un deterioro de las relaciones con Washington.

¿Qué políticos fueron señalados en las sanciones del Tesoro de Estados Unidos?

El antecedente de estas diferencias es el anuncio realizado el 29 de septiembre de 2026 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La dependencia informó sanciones contra 21 personas y 25 entidades relacionadas, según sus investigaciones, con redes de operación, financiamiento y protección al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial estadounidense, Torres habría aprovechado sus vínculos políticos para facilitar las actividades del grupo criminal y protegerlo de acciones de las autoridades.

El Tesoro también señaló a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, por presunta participación en esquemas de sobornos y protección relacionados con las operaciones del cártel en Baja California.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Tijuana y Mexicali como puntos de operación de las redes investigadas.

Las sanciones son medidas administrativas estadounidenses y no equivalen, por sí mismas, a una condena penal. Los señalamientos corresponden a las investigaciones del Departamento del Tesoro y deben distinguirse de hechos acreditados mediante una sentencia.

La información se encuentra en el comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del 29 de septiembre.

Con información de Infobae.

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