Sheinbaum pide a la FGR aclarar si investiga a Amílcar Olán tras la captura de “El Tanque”, presunto operador regional del CJNG, y afirma que “Andy” López Beltrán no es investigado

Tras caer “El Tanque”, Sheinbaum pide a la FGR informar si existe una investigación contra Amílcar Olán y descarta una contra “Andy” López Beltrán. | Crédito: Presidencia/Especial

La Presidenta dijo que corresponde a la Fiscalía aclarar si existe una investigación contra el empresario, después de que la captura del presunto operador del CJNG reavivó señalamientos sobre contactos entre “El Tanque” y personas del entorno de Olán.

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles 7 de octubre que la Fiscalía General de la República (FGR) informe si existe una investigación contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, luego de la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que no tiene información para confirmar una indagatoria contra Olán y diferenció su caso del de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán: aseguró que consultó directamente a la fiscal Ernestina Godoy y ésta le respondió que no existe una investigación contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema surgió después de la captura de “El Tanque” en Zapopan, Jalisco, y de reportes que han relacionado al detenido con personas cercanas a Olán. Parte de esos señalamientos procede de grabaciones difundidas originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y posteriormente de otros audios publicados por Latinus. Hasta ahora, esos materiales no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad contra Olán, mientras que Sheinbaum sostuvo que corresponde a la FGR confirmar si existe una carpeta de investigación.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre una investigación contra Amílcar Olán?

Durante la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre si las autoridades mantienen alguna investigación contra Amílcar Olán.

La Presidenta respondió que esa información debe ser proporcionada por la Fiscalía y evitó confirmar la existencia de una indagatoria.

Contra el hijo del Presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía”, respondió Sheinbaum.

🔴Claudia Sheinbaum niega que se investigue a Andy López Beltrán: “Eso sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación”.



Sobre el empresario Amílcar Olán, la presidenta señaló que corresponde a la FGR aclarar si existe alguna indagatoria.… pic.twitter.com/k8sAnNlO5X — Azucena Uresti (@azucenau) October 7, 2026

De esta manera, la Presidenta no afirmó que Amílcar Olán esté bajo investigación ni descartó que exista una indagatoria. Remitió esa definición a la FGR.

¿“Andy” López Beltrán está siendo investigado por la FGR?

Sheinbaum sí hizo una precisión respecto de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador.

Amílcar Olán pide amparo tras denunciar posible “cacería” de la FGR y militares en su domicilio; juez cancela recurso al no existir orden de aprehensión. | Crédito: Especial/Canva

Según explicó, preguntó directamente a Ernestina Godoy si existía una investigación contra él y recibió una respuesta negativa.

El señalamiento coincide con la postura que la propia mandataria había expresado anteriormente sobre acusaciones contra López Beltrán: en agosto sostuvo que la Fiscalía era la instancia responsable de determinar la apertura de investigaciones y dijo que su gobierno no tenía pruebas de algún vínculo suyo con un delito.

Por ello, ambos casos deben distinguirse:

Sobre Andrés Manuel López Beltrán , Sheinbaum afirma que la fiscal le comunicó que no existe una investigación.

, Sheinbaum afirma que la fiscal le comunicó que no existe una investigación. Sobre Amílcar Olán, la Presidenta señaló que corresponde a la FGR informar si existe o no alguna indagatoria.

¿Por qué la detención de “El Tanque” puso nuevamente el foco sobre Amílcar Olán?

La discusión resurgió tras la captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por el Gobierno federal como presunto operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto líder regional del CJNG vinculado con “El Mencho”, huachicol, homicidios y tráfico de drogas. | Crédito: X @OHarfuch/Banco digital GH

Cazarín fue detenido el 5 de octubre en Zapopan mediante una operación en la que participaron Defensa, SSPC y Guardia Nacional, con labores de inteligencia e investigación de distintas dependencias federales.

Las autoridades mexicanas lo relacionan con delitos como robo de hidrocarburos, lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidio.

El vínculo que ahora genera preguntas sobre Olán parte, entre otros elementos públicos, de grabaciones difundidas desde 2024.

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¿Qué dicen los audios sobre Amílcar Olán y “El Tanque”?

En abril de 2024, MCCI publicó una grabación en la que Jorge Amílcar Olán hablaba con un interlocutor sobre minas en Oaxaca y el suministro de balasto para proyectos ferroviarios.

Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto líder regional del CJNG vinculado con “El Mencho”, huachicol, homicidios y tráfico de drogas. | Crédito: X @OHarfuch

En la conversación, Olán aseguró que Gonzalo López Beltrán, hijo del entonces presidente López Obrador, le había hablado sobre la posibilidad de explotar minas en Oaxaca.

Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca”, se escucha decir a Olán en la grabación difundida por MCCI.

Durante esa misma conversación, la persona que hablaba con Olán —posteriormente identificada como su hermano Luis Alberto— aseguró conocer a alguien apodado “El Tanque”, a quien relacionó con “la maña”.

Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la ‘maña’”, señaló el interlocutor al referirse a un caso de extorsión.

MCCI reportó posteriormente que Latinus identificó al “El Tanque” mencionado en aquella grabación como Iván Cazarín Molina, el integrante del CJNG sancionado por autoridades estadounidenses y detenido ahora en Zapopan.

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