AMLO acusa acto “canallesco” de Estados Unidos por quitarle la visa a su hijo ‘Andy’ López Beltrán y culpa a Marco Rubio

AMLO rompe el silencio sobre la visa de Andy y acusa al Gobierno de EEUU de una decisión política con el aval de Marco Rubio. | Crédito: Especial/Canva

Andrés Manuel López Obrador aseguró en su nuevo libro, “Pueblo”, que Estados Unidos retiró sin motivo la visa de Andrés Manuel López Beltrán para favorecer a sus adversarios políticos; Washington no ha revelado públicamente la causa de la cancelación.

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “canallesca” la decisión de Estados Unidos de cancelar la visa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán y afirmó que la medida contó con el aval del secretario de Estado, Marco Rubio. La acusación aparece en su nuevo libro Pueblo y retoma un episodio que López Beltrán hizo público en agosto. La cancelación de la visa sí fue anunciada por el propio político mexicano, pero no están confirmados públicamente los motivos de Washington ni que Rubio haya intervenido personalmente en el procedimiento. La Embajada estadounidense se limitó entonces a señalar que Estados Unidos cancela visas cuando considera que existen razones para hacerlo.

El señalamiento forma parte de una crítica más amplia de López Obrador a la política estadounidense hacia México. En el libro, presentado el 30 de septiembre mediante un video desde Palenque, Chiapas, el exmandatario sostiene que la cancelación tuvo una intención política y vincula el episodio con otras tensiones bilaterales relacionadas con seguridad, narcotráfico y la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

¿Qué dijo AMLO sobre la cancelación de la visa de su hijo?

López Obrador atribuyó directamente al Departamento de Estado la decisión y sostuvo que Marco Rubio dio su aprobación.

En uno de los fragmentos de Pueblo difundidos por SinEmbargo, escribió:

De ese tenor dogmático y canallesco fue la decisión que tomaron en el Departamento de Estado, con el visto de Marco Rubio”.

FOTO DE ARCHIVO-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa mientras los miembros de los medios de comunicación levantan la mano durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. 5 de mayo de 2026. | Crédito: REUTERS/Kylie Cooper/File Photo (Kylie Cooper/REUTERS)

El expresidente aseguró además que el retiro del documento ocurrió, según su interpretación, “sin ningún motivo o razón” y acusó a funcionarios estadounidenses de buscar beneficiar a sectores políticos mexicanos contrarios a su movimiento.

López Obrador sostuvo que el objetivo habría sido afectar la imagen de su familia y de su proyecto político.

La explicación corresponde a la postura del exmandatario. Hasta ahora, Estados Unidos no ha hecho públicos los motivos específicos que llevaron a cancelar la visa de López Beltrán.

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¿Está confirmado que Estados Unidos le retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán?

La cancelación fue dada a conocer el 13 de agosto de 2026 por el propio Andrés Manuel López Beltrán, quien publicó una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump.

En ese documento afirmó que Marco Rubio y el subsecretario de Estado Christopher Landau habían ordenado quitarle el permiso para ingresar a Estados Unidos y calificó la decisión como política y propagandística.

Tras conocerse el caso, la Embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje general:

Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo”.

La representación diplomática agregó que esa política se aplica sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas, pero no explicó cuáles fueron las razones concretas relacionadas con López Beltrán.

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¿Por qué AMLO asegura que la decisión tuvo motivos políticos?

En Pueblo, López Obrador coloca el caso dentro de su interpretación de la relación entre México y Estados Unidos.

El expresidente afirma que existen sectores políticos estadounidenses que preferirían un gobierno mexicano vulnerable frente a Washington.

Prefieren un Gobierno autoritario, desordenado y corrupto que sea vulnerable y dócil ante su pretensión de dominar a México”, escribió.

(Archivo) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la izquierda, y el presidente Donald Trump dan una conferencia de prensa antes de firmar una declaración conjunta en la Casa Blanca en Washington, el 8 de julio de 2020. Cuando era presidente AMLO llegó a llamar a Trump "amigo" el 19 de julio de 2024, y dijo que le escribirá la próxima semana para advertirle en contra de cerrar la frontera o culpar a los migrantes por introducir drogas en EU. | Crédito: AP Foto/Evan Vucci, Archivo

También planteó que políticos de ambos países comparten posiciones ideológicas y buscan formar lo que calificó como una “asociación internacional derechista”.

Sus afirmaciones forman parte de su análisis político y no constituyen conclusiones establecidas por alguna investigación oficial.

¿Qué tiene que ver Marco Rubio con el caso?

Tanto Andrés Manuel López Beltrán como su padre han colocado al secretario de Estado Marco Rubio en el centro de sus acusaciones.

López Beltrán afirmó desde agosto que Rubio y Christopher Landau habían dispuesto la cancelación. Ahora López Obrador retoma ese señalamiento y asegura en su libro que la decisión tuvo el “visto” del secretario de Estado.

Sin embargo, hasta este 5 de octubre no existe una explicación pública del Departamento de Estado que confirme quién tomó específicamente la decisión ni cuáles fueron los elementos considerados para retirar la visa.

¿Qué dijo AMLO sobre la CIA y la intervención de EEUU en México?

El episodio de la visa no aparece aislado en el libro.

López Obrador también cuestiona la participación de agencias estadounidenses en acciones de seguridad dentro de México y retoma la polémica por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

Ese caso generó tensión bilateral después de que dos agentes estadounidenses murieran en abril durante un accidente en Chihuahua. El episodio derivó en cuestionamientos sobre su participación en acciones antinarcóticos y sobre si las autoridades federales mexicanas habían sido informadas de sus actividades. La FGR abrió investigaciones relacionadas con la presencia de los agentes.

En Pueblo, López Obrador considera que esa actuación fue contraria al respeto a la soberanía mexicana.

¿Qué acusó AMLO contra el embajador Ronald Johnson?

El expresidente también dirigió críticas contra el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson. | Crédito: X @USAmbMex

López Obrador cuestionó declaraciones hechas por el diplomático después de las tensiones generadas por los casos de Chihuahua y Sinaloa, y lo acusó de adoptar una posición que, desde su perspectiva, rebasa las funciones diplomáticas.

Este Embajador que, repito, no es diplomático ni tampoco político, que más bien actúa como un excitado y entrometido policía, debería ser más ecuánime y menos prepotente”, escribió.

Johnson había respaldado públicamente las acciones estadounidenses contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado y señaló que los casos de corrupción que afecten a ambos países serían investigados cuando Estados Unidos tenga jurisdicción.

López Obrador respondió en su libro que la política exterior estadounidense debe abstenerse de intervenir en asuntos internos de México.

¿Qué representa esta acusación en la relación entre México y Estados Unidos?

Los señalamientos llegan después de varios meses de fricciones relacionadas con visas, investigaciones contra políticos mexicanos, narcotráfico y actuaciones de agencias estadounidenses.

El retiro de la visa de López Beltrán ocurrió además en un contexto en el que otros políticos mexicanos han informado medidas similares por parte de Estados Unidos.

Para entender el caso, hasta ahora hay tres niveles distintos de información:

Hecho conocido: Andrés Manuel López Beltrán informó que su visa estadounidense fue cancelada.

Andrés Manuel López Beltrán informó que su visa estadounidense fue cancelada. Postura estadounidense: la Embajada defendió de manera general la facultad de cancelar visas cuando existan razones, sin revelar las correspondientes a este expediente.

la Embajada defendió de manera general la facultad de cancelar visas cuando existan razones, sin revelar las correspondientes a este expediente. Acusación política: López Beltrán y López Obrador atribuyen la medida a Marco Rubio y consideran que tuvo una motivación política.

El Gobierno estadounidense no ha divulgado públicamente documentación que permita establecer por qué se tomó la decisión en este caso.

¿Qué es “Pueblo”, el libro donde AMLO hace estas acusaciones?

Pueblo es la nueva obra de Andrés Manuel López Obrador y complementa su libro anterior, Grandeza. La editorial Planeta lo presenta como un recorrido por más de 200 años de historia política mexicana, con énfasis en asuntos como soberanía, corrupción, intervenciones extranjeras y movimientos políticos.

López Obrador presentó el libro mediante un video difundido desde Palenque, donde reiteró que permanece retirado de la actividad política cotidiana y negó ser un “jefe máximo” o ejercer el poder detrás del actual Gobierno.

Es en ese contexto donde volvió por primera vez de manera extensa sobre la cancelación de la visa de su hijo y convirtió el episodio en parte de su crítica a la relación política entre Washington y México.

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